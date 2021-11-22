网络主播雪梨和林珊珊因偷逃税被处罚：分别罚款 6555.31 万元和 2767.25 万元

IT之家 11 月 22 日消息，据国家税务总局杭州市税务局消息，网络主播朱宸慧（微博 ID：雪梨 Cherie）、林珊珊（微博 ID：林珊珊_Sunny）因偷逃税款，将被依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款分别计 6555.31 万元和 2767.25 万元。

前期，浙江省杭州市税务部门通过税收大数据分析，发现朱宸慧、林珊珊两名网络主播涉嫌偷逃税款，在相关税务机关协作配合下，对其依法开展了全面深入税务稽查。

经查，朱宸慧、林珊珊在 2019 年至 2020 年期间，通过在上海、广西、江西等地设立个人独资企业，虚构业务将其取得的个人工资薪金和劳务报酬所得转变为个人独资企业的经营所得，偷逃个人所得税。两人的上述行为违反了相关税收法律法规，扰乱了税收征管秩序。

杭州市税务局稽查局依据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规，对朱宸慧追缴税款、加收滞纳金并拟处 1 倍罚款共计 6555.31 万元，对林珊珊追缴税款、加收滞纳金并拟处 1 倍罚款共计 2767.25 万元。日前，杭州市税务局稽查局已依法向朱宸慧、林珊珊下达税务行政处理决定书，并依法履行税务行政处罚告知程序。

检查中，税务部门发现李志强涉嫌策划、实施和帮助朱宸慧、林珊珊偷逃税，并干扰税务机关调查。目前，税务部门已依法对李志强进行立案检查，将依法另行处理。同时，税务部门通过税收大数据分析，还发现其他个别网络主播在文娱领域税收综合治理中自查自纠不到位，存在涉嫌偷逃税行为，正由属地税务机关依法进行稽查。

杭州市税务局有关负责人表示，将按照文娱领域税收综合治理工作的有关要求，进一步加强对文娱领域从业人员的税收管理，促使其提升税法遵从意识，自觉依法纳税。对涉嫌偷逃税的人员，依法依规加大查处力度，营造公平竞争的税收环境，积极推动文娱领域长期规范健康发展。

杭州市税务局稽查局有关负责人就案件查处情况答记者问

1、为什么杭州市税务部门要对朱宸慧、林珊珊二人进行检查?

答：我们在开展规范文娱领域税收秩序工作中，通过税收大数据分析发现，朱宸慧、林珊珊两名网络主播涉嫌偷逃税款，于是依法依规对其进行立案并开展全面深入税务稽查。目前，案件事实已经查明并依法进行了处理。

2、朱宸慧、林珊珊二人违法事实有哪些？

答：朱宸慧在 2019 年至 2020 年期间，通过设立北海宸汐营销策划中心、北海瑞宸营销策划中心、上海豆梓麻营销策划中心、上海皇桑营销策划中心、宜春市宜阳新区豆梓麻营销服务中心、宜春市宜阳新区黄桑营销服务中心等个人独资企业，虚构业务把从有关企业取得的个人工资薪金和劳务报酬所得 8445.61 万元，转换为个人独资企业的经营所得，偷逃个人所得税 3036.95 万元。 林珊珊在 2019 年至 2020 年期间，通过设立北海灵珊营销策划中心、北海珊妮营销策划中心、宜春市宜阳新区玉珊企业管理中心、宜春市宜阳新区蓝珊营销服务中心等个人独资企业，虚构业务把从有关企业取得的个人工资薪金和劳务报酬所得 4199.5 万元，转换为个人独资企业的经营所得，偷逃个人所得税 1311.94 万元。

3、为什么对朱宸慧、林珊珊拟处偷税金额 1 倍的罚款？

答：朱宸慧、林珊珊二人通过设立多家个人独资企业，虚构业务将个人工资薪金和劳务报酬所得转换为个人独资企业的经营所得，偷逃个人所得税，属于税收征管法规定的偷税行为。同时，综合考虑朱宸慧、林珊珊在税务稽查立案后较为配合，在案情查实前主动补缴部分税款，具有主动减轻违法行为危害后果等情节，依据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条、《中华人民共和国个人所得税法》第二条、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条等规定，对两人拟处偷税金额 1 倍的罚款。