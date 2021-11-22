毛刺未“平”电流声又起，用户称苹果 AirPods 3 品控再翻车

“11 月初购买的苹果 AirPods 3，发现手机连接耳机之后，右耳有电流音，而且右边麦克风声音听不太清楚。”

一位来自湖北的用户告诉搜狐科技，发现 AirPods 3 出现电流声问题后，去当地苹果授权服务提供商进行检测，但售后表示没有能检测电流声问题的配套设备，暂时无法退货。

该顾客的遭遇似乎并非个例。近期，部分购买 AirPods 3 的用户在社交平台以及电商平台上反映，耳机出现电流声，有人甚至退换三四次耳机后仍出现类似问题。有用户将 AirPods 3 比喻为“盲盒”，因为指不定会抽中“电流声大奖”。

对此，搜狐科技向苹果公关进行了求证，截至发稿暂未收到回应。

AirPods 3 成“电音耳机”？

打开京东、淘宝等电商平台，可以发现在 AirPods 3 的用户评价中，“电流声”成为差评关键词，提问区也有多位用户提问“是否存在电流声、有电流声能换货吗？”。

Counterpoint 高级分析师 Ivan Lam 告诉搜狐科技，有注意到部分用户的反馈，但暂未在全球范围内发现很多类似案例，目前来看应该不是一个大批量的问题。

“一般来说，在前期产能爬坡的阶段，出现个别质量问题是相对合理的，因为以往基本所有消费类电子产品都可能在爬坡期出现小问题，厂商一般也会迅速解决。”

事实上，这也并不是 AirPods 系列耳机第一次出现噪音问题。去年 11 月，苹果曾针对 AirPods Pro 推出全球召回计划，称在 2020 年 10 月之前生产的部分 AirPods Pro 可能会遇到声音问题，并在全球提供免费换新计划。

在公告中，苹果指出受影响的 AirPods Pro 可能会发出爆裂声或静电噪音，并在嘈杂环境中、运动时或通话时增大；也可能出现主动降噪功能无法正常工作，出现例如缺失低音效果，或背景音（如街道噪音或飞机噪音）增大等情况。

一位用户告诉搜狐科技，之前买的 AirPods Pro，偶尔会在听歌或看视频时出现电流声和爆裂声，随后去门店更换新耳机后就恢复正常使用了。

“TWS 耳机很容易出现电流声，因为喇叭和电池距离太近。”一位音频工程师向搜狐科技解释道，耳机电源管理系统会产生电磁波，通过空间辐射给喇叭，引起喇叭线圈振动，从而发出电流声。

“大部分和硬件有关，要检测才能知道具体原因。”一名维修人员告诉搜狐科技，引起 TWS 耳机出现电流声的原因很多，比如耳机线路出现短路，或者某一批次生产的耳机出现芯片等硬件故障。

他认为，耳机出现电流声也可能和软件系统可能有关，比如设备系统版本过低，手机连接蓝牙耳机时出现异常，但这种情况发生的概率相对比较低。

搜狐科技咨询苹果官方售后了解到，如果出现电流声，可以通过重置 AirPods、将手机升级至最新版本、检查附近是否存在其他蓝牙 \ 无线设备、到维修店进行检测维修等方式排查故障、解决问题。

“越南制造”背锅？

对于部分 AirPods 3 耳机出现电流声的现象，有观点猜测原因或与产地有关。

为了追求供应链地域的多样性，苹果近年正在逐渐将国内的部分产能转移至越南、印度等地。以 AirPods 为例，据日经中文网报道，去年 5 月 AirPods 的越南生产开始启动，当季（4-6 月）的供货量预计为数百万副，达到整体的 3 成左右。

国内消费者似乎对“越南制造”并不满意。有 AirPods 3 用户强调，除了出现电流声，部分越南生产的耳机出现了毛边、胶水溢出等做工问题。

“不太可能是产地位置导致‘电流声’问题的出现。”Ivan Lam 认为，生产商在生产器件流程、员工培训等各个相关环节都有比较统一的标准，苹果也会进行验收。

他指出，目前 AirPods 3 绝大部分还是在中国生产，越南产能大概在 30％以内，还处于小批量的情况，苹果后续也会计划在其他地方代工生产。

另外，有业内人士认为越南制造“稍显逊色”。据 IT 时报报道，CMA（印度中资手机企业协会）秘书长杨述成表示，从制造工艺和制造水平上来说，越南制造的确要比中国制造弱。“当地的管理人员、生产设备、技术人员水平以及当地工人的制造能力和国内智能制造业存在差距。”

搜狐科技注意到，有购买国产 AirPods 3 的用户表示，“到货发现是国产的刚松口气，结果戴上耳机发现左耳电流声很大，右耳也有轻微电流声。”

可以看出，AirPods 3 是否出现电流声，与产地位置并没有绝对的因果关系。

2016 年 9 月，苹果在秋季新品发布会上正式发布第一代 AirPods，不但成为苹果大卖的新产品线，更是掀起了真无线蓝牙耳机的发布潮。

如今，AirPods 系列耳机牢牢把持着 TWS 耳机的销冠宝座。根据 Counterpoint 数据，在去年全球 TWS 耳机市场中，苹果以 31％的市场份额占据第一，而排名第二的小米市场份额仅为 9％。

在拥有广大用户的情况下，厂商更应该注重产品的质量以及做工的细节，否则创造过再多神话的企业也终究会被抛弃。