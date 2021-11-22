特斯拉遭遇宕机事故，福特汽车“落井下石”般嘲讽

北京时间 11 月 22 日消息，据国外媒体报道，眼下特斯拉电动汽车堪称该行业内最先进的产品，但有时候其自己也会出现一些小问题。

特斯拉汽车支持使用绑定的 iPhone 为车门解锁，该功能可以在车辆遭遇车祸时为车内人员打开生命通道。但当该功能发生故障时，车门自动被反锁导致无法进入车内。特斯拉车门上锁和解锁的主要方法是使用钥匙卡（即 key fob），但车主也可以选择通过特斯拉应用程序和蓝牙连接来执行这项功能。上周五，大约 500 名特斯拉车主就遇到了麻烦。他们手机中的特斯拉应用程序突然崩溃，导致解锁功能无法使用。

一位车主在推特上写到：“我在韩国首尔用苹果手机上的特斯拉应用程序上连接自己的 Model 3 时遇到 500 服务器错误，这看起来似乎是一个世界性的问题。”

作为回应，马斯克在推特上回复称：“特斯拉应用程序应该很快会重新上线，我们可能是不小心增加了网络流量的冗余量。抱歉，我们将采取措施确保这种情况不再发生。”

▲ 韩国一位 Model 3 车主在推特上抱怨自己被锁在了车外

值得一提的是 ，福特从特斯拉的这次“出错”中嗅到了“落井下石”的机会。

福特北美产品传播经理迈克・莱文（Mike Levine）在推特上对特斯拉发动冷嘲热讽。他在推特上写到：“有了福特的 SecuriCode 功能的加持，您永远不可能被自己的爱车锁在车外。你们懂得！”就在这条推特发文中，迈克・莱文转发了一张此前美国总统试驾福特 F-150 Lighting 的照片，照片中车门门框位置某处还用白色箭头做了标注，而那里正是福特 SecuriCode 的展示位置。

▲ 迈克・莱文在推特上对特斯拉冷嘲热讽