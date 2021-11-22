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《英雄联盟》LPL 全明星投票开启：2021 赛季出场次数达 5 小场的非借调选手有资格进入正赛候选名单

2021/11/22 13:27:48 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 11 月 22 日消息，据英雄联盟赛事官方微博，LPL 全明星投票开启，投票时间为：11 月 22 日 12:00:00—11 月 29 日 12:00:00。

IT之家了解到，玩家可以通过英雄联盟官网、英雄联盟赛事官网、英雄联盟客户端、掌上英雄联盟 App 参与投票，为喜爱的选手投票，助力他们登陆全明星的舞台。

同时，本次也将票选产生最受欢迎的解说与主持。

投票资格

  • 用户拥有 30 级及以上等级游戏账号，且该账号 7 天内登录过游戏。

  • 每个 QQ 只能绑定一个大区参与投票，多个大区不能重复投票。

  • 活动期间内单个用户每天都有一次投票机会，每天 00：00 刷新。

投票奖励

  • 完成一次投票即可获得 20 点双城之战宝典经验值。

  • 领取英雄联盟手游活跃增票并完成一次投票，即可领取峡谷宝典等级 1 级 + 1 张 3 胜双倍经验卡。

  • 领取金铲铲之战活跃增票并完成一次投票，即可领取 500 蓝色宝石 + 1 张胜场双倍经验。

选手候选规则

【全明星正赛候选规则】

  • 2021LPL 赛季（包含常规赛、季后赛、总决赛）出场次数达到 5 小场的 LPL 非借调选手有资格进入候选名单。

  • 无重大违规处罚。

【新生挑战赛候选规则】

  • 2021 赛季首次在英雄联盟职业联赛中登场 LPL 比赛（包含常规赛、季后赛、总决赛）的非借调选手入选候选名单。

  • 无重大违规处罚。

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关键词：英雄联盟LPL

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