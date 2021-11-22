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工信部：10 月户均移动互联网接入流量达到 14.32GB/户・月，5G 手机终端连接数达 4.71 亿户

2021/11/22 14:15:16 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 11 月 22 日消息，工信部在今日公布了 2021 年 1－10 月份通信业主要指标完成情况，1－10 月份，我国通信业运行态势总体良好，电信业务收入和利润保持平稳增长；5G 网络建设和应用持续推进，用户规模不断扩大；蜂窝物联网、IPTV 用户数较快增长，新兴业务对电信业务拉动作用持续显现。

IT之家了解到，数据显示，5G 用户数快速扩大。截至 10 月份末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 16.41 亿户。其中，5G 手机终端连接数达 4.71 亿户，比上年末净增 2.73 亿户。

固定宽带接入用户规模稳步增长，千兆用户发展加快。截至 10 月份末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 5.31 亿户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.9 亿户，占总用户数的 92.2%1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 2525 万户

▲ 2020 年－2021 年 10 月份末 100M 速率以上、1000M 速率以上的固定互联网宽带接入用户情况

蜂窝物联网用户规模持续扩大。截至 10 月份末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 13.85 亿户，比上年末净增 2.5 亿户。

移动互联网流量快速增长。1－10 月份，移动互联网累计流量达 1810 亿 GB，同比增长 35.3%。其中，通过手机上网的流量达到 1732 亿 GB，同比增长 36.4%，占移动互联网总流量的 95.7%10 月份当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 14.32GB/户・月，同比增长 25%

▲ 2020－2021 年 1－10 月份移动互联网累计接入流量及增速情况

▲ 2020－2021 年 10 月份移动互联网接入月流量及户均流量（DOU）情况

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关键词：5G移动互联网

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