周鸿祎：元宇宙很热，很多人找到了新的圈钱手段，但它代表着人类的没落

IT之家 11 月 21 日消息，360 集团创始人周鸿祎 11 月 20 日做客了央视《对话》节目，他表示，元宇宙的概念最近炒得很热，很多人找到了新的圈钱手段：最近看很多公司宣布搞元宇宙，股价暴涨，有人借机减持，套现离场，“元宇宙确实就是个炒股票的好概念，但我们不想炒这个概念。

他认为，今天做数字化技术，搞虚拟的交流，是为了对付疫情，为了对付世界的距离，终其根本，还是为了解决物理世界的问题。

对于元宇宙，他认为，元宇宙幻想的虚拟现实，还要假以时日；目前 Facebook 的幻想不代表未来，而是代表人类的没落，“如果大家都生活在虚幻的空间里，它不会给人类社会带来真正的发展”。

Facebook 公司对于“元宇宙”的设想是很好的，但是我认为元宇宙并不能代表人类的未来，它反而代表着人类的没落！就现在来说，元宇宙的一切东西都还是虚幻的，就算实现了，也是虚拟现实。我和一些美国的同行也聊过，他们认为元宇宙的最高未来是脑机接口，你只要闭着眼睛躺在床上，插着管子有营养液，再用过刺激你的脑电波，就能产生无数的幻想。那如果这样不就成为了《黑客帝国》里面的人肉电池吗？

对于机器人方面的几个问题，他还表示现在人工智能的技术成熟度有被夸大的成分，由于在很多领域的学习样本不充分，或算法本身的漏洞，会导致它本身产生很多认为，目前应该只能给人类提供建议，而不是决策。