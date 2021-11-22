2021 中国网络媒体论坛将于 11 月 24-25 日举行：我国首次以网络传播为主题的大型线下展会

IT之家 11 月 22 日消息，据央视新闻，由中央网信办、中央广播电视总台、广东省委网信委联合主办的 2021 中国网络媒体论坛，将于 11 月 24 日至 25 日在广东广州举行（11 月 25 日上午举行开幕式）。

网信办介绍称，中国网络媒体论坛是目前我国网络媒体界层次最高、最具权威性和影响力的年度盛会，被誉为“观察中国网络媒体发展走向的重要窗口”。

据介绍，今年的论坛将首次举办中国网络媒体领域新技术、新应用、新业态展示会，这是是迄今为止国内规模最大、设计最新、覆盖最广、互动性最强的新媒体展示会，也是我国首次以网络传播为主题的大型线下展会。

IT之家了解到，论坛期间，还将举行全媒体科技交流平台成立签约仪式及超高清公共服务网络传播研讨会。

据悉，2021 中国网络媒体论坛将采取“1+5+1+1”形式举行。11 月 24 日全天和 25 日下午举行 5 个平行论坛，围绕“传播：塑造价值”“创新：技术赋能”“发展：行稳致远”“责任：共治共享”“大湾区：一网相联”主题展开讨论。

官方还表示，本届论坛将立足百年大党新起点、置身百年未有大变局、接力百年奋斗新征程，深入探讨当前面临的新形势、新挑战、新课题，共同谋划网络媒体未来发展的新思路、新方向、新路径。目前，各项筹备工作正在有序推进。