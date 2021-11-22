宁德时代超越工商银行，成为中国在岸市场市值第二大股票

IT之家 11 月 22 日消息，中国新能源领域龙头企业宁德时代超越有着“宇宙银行”之称的工商银行，成为中国大陆市值第二大的上市公司（A 股排名第二，仅次于贵州茅台）；在 A 港两市仅次于腾讯、阿里、茅台，位列第四。

对宁德时代而言，今年可能是具有里程碑意义的一年，上市仅三年就已经登上了大多数企业难以企及的高度，甚至被广大网友戏称为“宁王”。

宁德时代 2021 年第三季度财报显示，公司前三季度实现营收 733.62 亿元，同比增长 132.73%；实现净利润 77.51 亿元，同比增长 130.9%。其中，公司第三季度实现营收 293 亿元，同比增长 130.73%；净利润 32.7 亿元，同比增长 130.16%。

第一、二季度，宁德时代营收分别为 192 亿元、249 亿元，净利润分别为 19.5 亿元、25.3 亿元。

宁德时代在 11 月 1 日曾短暂超越工商因银行但收盘涨幅有所收窄。本周一，宁德时候市值超过 1.58 万亿元人民币，压下 1.55 万亿元的工商银行，连续多日迎来大涨，年涨幅超 90%，在中国大陆创业板指数中所占权重达到 21％。

IT之家了解到，宁德时代总部位于中国大陆福建省，是全球最大的动力电池和材料制造商，甚至在全世界也是最顶级的存在，其客户包括特斯拉、戴姆勒、宝马和北京汽车等一系列大家耳熟能详的车企。