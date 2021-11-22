印度“支付宝”Paytm 上市暴跌，创始人自比马斯克

北京时间 11 月 22 日消息，有印度“支付宝”之称的支付创业公司 Paytm 上市首日惨遭暴跌，不过其母公司 One97 Communications 创始人兼 CEO 却把他的公司比作是特斯拉，并把自己和特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 相提并论。

▲ Paytm 母公司创始人夏尔马

知情人士称，在目睹了 Paytm 在上周四暴跌 27% 后，One97 创始人维杰伊・舍卡尔・夏尔马 (Vijay Shekhar Sharma) 举行了四个小时的市民大会，以鼓舞员工士气。43 岁的夏尔马鼓励员工看淡最初的挫折，专注于长期机遇，即把数字支付带给印度快速增长的互联网人口。

夏尔马曾在 Twitter 上表达过他对马斯克的钦佩之情，并购买了一辆特斯拉汽车。他提醒员工，特斯拉股票曾经是世界上被做空最多的股票之一，但是最终克服了多年的挣扎成为全球最知名品牌之一，并成为世界上市值最高的汽车制造商。

在结束了三天的周末假日后，印度股市恢复交易。Paytm 股价在周一再次下跌 17%，较 2150 印度卢比的 IPO 发行价下跌了大约 40%。

2020 年 7 月，当特斯拉超越丰田汽车成为全球最具价值的汽车制造商时，夏尔马称赞了马斯克。

“在那么多否定者和人试图打倒马斯克后，他已经证明了自己的能力！”夏尔马在这条推文中以印地语格言结尾，“总有一天，我的时刻也会到来。

不过，特斯拉在 2010 年 IPO 时首日大涨 41%，但是随后一路跌至不到 4 美元，最终又反弹将市值推高至 1 万亿美元以上。