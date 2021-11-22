2500 年的地球会是什么样子？科学家画出来了

北京时间 11 月 22 日消息，人们在当下可能很难想象 2500 年时候的地球会是什么样子。据国外媒体报道，科学与艺术领域的合作为人们窥探未来打开了窗口。通过这扇窗，人们可以了解持续的气候变化如何在接下来的几个世纪里在地球上创造翻天覆地的变化。

为了想象未来世界的样子，研究人员考虑了三种可能的气候轨迹，这三种正是联合国政府间气候变化专门委员会在过去的报告中所使用的低、中和高排放。研究人员预测了一直到 2500 年的变化，他们特别关注对排放对于文明的影响，包括热应激、作物歉收以及土地利用和植被的变化。

研究人员还发现，全球平均温度将继续升高直到 2500 年。对于上述“最高排放量”的情景，到 2100 年全球温度将上升约 2.2 摄氏度，到 2500 年将上升约 4.6 摄氏度。研究人员表示，这导致“世界生物群落的重大重组”—— 亚马逊热带雨林中的大部分将消失，农作物将在极地化环境中的转变以及不适宜居住的温度。

▲ 图 1：2000 年时印度当地农牧民的生活作业场景

▲ 图 2：2500 年时的场景，农牧民需要穿上防护服

与工业化前时代相比，高温室气体排放可能会使全球平均气温升高约 4.6 摄氏度。因此，印度的极端高温可能会极大地改变人类在环境中的生活方式。当地的农牧民（如图 1 所示）到 2500 年可能需要身穿防护服（如图 2 所示），如降温服和头盔，才能在户外工作。

▲ 美国中西部的农场在 2000 年时的场景

▲ 美国中西部农场 2500 年种植的作物，比如油棕和多肉植物

研究人员还表示，如果温室气体排放量居高不下，美国中西部的“粮仓”农场（如上图 2000 年所示）可能会在 2500 年转变为亚热带农林业区。该地区可能会更适合油棕和多肉植物（如下图所示）生长，并依靠集水和灌溉设备来抵消夏季的酷热。