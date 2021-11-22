“5G + 工业互联网”全国电子信息制造业现场会在武汉召开

IT之家 11 月 22 日消息，工信部发文称，“5G + 工业互联网”全国电子信息制造业现场会成功在湖北省武汉市召开，会议展示和分享了电子信息制造业“5G + 工业互联网”应用案例、突出成效和实践经验。

湖北省副省长曹广晶、工业和信息化部总工程师韩夏指出，工业和信息化部会同相关部门、产业各方深入贯彻党的指示和部署，推进“5G + 工业互联网”取得积极进展，政策引领明显加强，设施建设明显提速，融合应用明显深化，有力支撑制造业数字化、网络化、智能化转型升级。

韩夏强调，工业和信息化部将再接再厉、系统谋划、持续推进“5G + 工业互联网”发展。

一是以更快的速度推进 5G、工业互联网等新型信息基础设施建设，贯通网络、标识、平台、安全各环节，提升支撑能力。

二是以更实的举措推进“5G + 工业互联网”融合应用，通过加强政策供给、搭建交流平台、创新应用示范等方式推动应用规模化发展。

三是以更大的力度推进“5G + 工业互联网”协同创新，支持产业各方构建创新联合体，搭建公共服务平台，培育解决方案供应商，共同打好“团体赛”。

IT之家了解到，会议期间，与会代表还一同调研了武钢有限、长飞光纤、工业互联网标识解析国家顶级节点（武汉）等单位“5G + 工业互联网”建设应用情况。