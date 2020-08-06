微博整治自媒体，关闭 “头条资讯排行榜”“今日头条热搜榜”等帐号

IT之家8月6日消息 微博管理员今天发布关于微博对自媒体及其他普通账号违规采编发布转载互联网新闻信息进行整治的公告（四），按照集中整治商业网站平台和“自媒体”突出问题、进一步规范网络传播秩序专项部署的工作要求，微博开展整治平台和自媒体账号突出问题规范网络传播秩序专项行动。在专项行动中，微博将对平台内存在的发布违规采编转载互联网新闻信息、散播虚假信息、宣扬仇恨、散布极端观点恶意营销的账号进行集中检查清理。

今日公示第三批违规账号，共关闭、禁言、删除昵称账号104007个，其中百万粉丝以上的37个，一百万粉丝到十万粉丝的40个，十万粉丝到一万粉丝的18个。（附图为被处置的头部账号名单）

IT之家了解到，本次公示的违规账号均为涉及自媒体及其他账号违规采编发布转载互联网新闻信息的账号。按照此前通知中以治标促进治本，推动形成长效机制的要求，微博在处置和公示典型违规账号的基础上，制定了关于自媒体及其他账号违规采编发布转载互联网新闻信息的社区管理要求，现公布如下：



1、 自媒体和普通账号不得在账号信息中使用“新闻”“传媒”“时政”“曝光”及其同等含义的，容易使他人将非媒体账号误认为正规新闻机构或从业人员的文字和内容；



2、 此类容易被他人误解为新闻机构或从业人员的账号，应更改账号信息消除误解，应当更正但拒绝更正或有其他违规行为的，将被修改账号信息、禁言，直至关闭账号；



3、 未取得相应互联网新闻信息采编发布资质的的账号，不得采编发布新闻信息，不得违规聚合转载社会时政新闻；



4、 存在以上违规采编发布新闻信息、违规聚合转载社会时政新闻行为的账号，应停止违规行为，清理仍在传播的违规信息，拒不停止违规发布行为也不清理违规内容的，将被禁言或关闭账号；



7月30日（9时）至8月5日（18时），专项整治投诉邮箱共收到2133条投诉，其中有效投诉411条，经核查发现存在违规行为的账号69个，已关闭65个，禁言4个。



