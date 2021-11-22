小米回应收购江淮汽车传闻：双方未有商议和接触，不予置评

IT之家 11 月 22 日消息，近日有传言称，小米计划将收购江淮汽车。

就此消息，鞭牛士向小米进行了求证，小米回应称：“经过和汽车团队的同事确认，至今为止我们没有和江淮汽车就造车代工、资本收购层面合作有过任何商议和接触，我们不对市场传言置评。”

IT之家了解到，今年 7 月份，有报道称“小米汽车有望落户合肥，江淮或为其代工”。但江淮汽车回应称内容不属实。江淮汽车当时表示：截至目前，公司未与小米就合作造车进行过商议，也未达成任何合作造车的意向。

今年 3 月 30 日，小米集团发布公告称，将成立一家全资子公司并由其负责高品质智能电动汽车业务。小米造车首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元。此外，小米首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

“小米不做就会被淘汰，何况我们的两家同行已经在做。智能电动汽车已经是兵家必争之地，小米不得不争。”

在小米春季新品发布会上，雷军曾表示，小米将以现有 1080 亿元现金储备、10000 多人的研发团队、全球前三的手机业务、全球最好的智能生态全力打造小米汽车。

IT之家了解到，小米汽车有限公司已于北京注册，注册资本为 100 亿元，经营范围包括新能源车整车制造、汽车整车及零部件的技术研发、电机及其控制系统研发、汽车零部件及配件制造（限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件等项目）等。

此前，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军在接受央视财经采访时表示，自己 2013 年就对电动车产业有了巨大的兴趣。在过去的七八年的时间里面，投资了近十家智能电动车领域各种各样的公司。小米造车将是他人生最后一次重大创业项目。