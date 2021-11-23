我国“怀柔一号”卫星在轨实时发现伽马射线爆发，并引导国际望远镜进行联合观测

IT之家 11 月 23 日消息，据中国科学院官网，北京时间 11 月 5 日，“怀柔一号”引力波暴高能电磁对应体全天监测器（简称 GECAM，昵称“极目”）卫星通过快速发布的观测警报，首次成功触发了美国航空航天局（NASA）雨燕（Swift）卫星的伽马射线新颖观测机遇紧急存档器（GUANO）系统，使其找到一个未自动触发的伽马射线暴，并引导俄罗斯 MASTER 地面光学望远镜进行后随观测。

该成果验证了“怀柔一号”卫星快速引导空基和地基望远镜开展联合观测的能力，标志着“怀柔一号”卫星在国际合作研究方面取得了新进展。

据介绍，“怀柔一号”卫星自 2020 年 12 月发射运行以来，已探测到一批伽马暴、磁星爆发、X 射线暴等高能天体爆发现象。

其中，伽马射线暴是“怀柔一号”卫星的主要观测目标，其产生于质量巨大的恒星演化到寿命末期的坍缩爆炸或两颗致密星的剧烈碰撞，后者可伴随产生引力波，是近年来天文研究的最前沿课题之一。

IT之家了解到，“怀柔一号”卫星是我国首颗具有快速下传及发布天文警报的卫星，在轨准实时发现和定位高能爆发天体，及时向天文界发布观测警报，引导其他望远镜联合观测是“怀柔一号”卫星的重要功能。