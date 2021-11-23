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“重磅”跨界揭晓：realme GT Neo2 推出“稳如泰山”国潮联名礼盒

2021/11/23 10:15:44 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 23 日消息，realme 昨日宣布将公布科技史上最“重磅”的跨界，今日答案揭晓，realme GT Neo 2 推出“稳如泰山”国潮联名礼盒

怎样才算最“重磅”的联名？当“打游戏最稳的主力机”真我 GT Neo2，跨界牵手传统文化“最稳”IP—— 泰山，联袂打造“稳如泰山”国潮联名礼盒，给你答案。

从海报可以看到，realme GT Neo2“稳如泰山”国潮联名礼盒将采用喜庆的红色后盖（或是手机壳），写有“稳如泰山”“敢做敢当”字样，下方为中国传统的男、女娃娃形象。

IT之家了解到，realme GT Neo2 搭载骁龙 870 处理器，配备 6.62 英寸三星 E4 发光材料直屏，拥有 120Hz 四档智能帧率、600Hz 电竞级触控报点率、1300nit 峰值亮度，采用金刚石冰芯散热系统。

realme GT Neo2 内置 5000mAh 大电池，支持 65W 闪充，机身重量控制在 200g 内，厚 8.6mm，重 199.8g。

真我 GT Neo2 原版售价如下：

  • 8+128GB 2499 元（首发价 2399 元）

  • 8+256GB 2699 元（首发价 2599 元）

  • 12+256GB 2999 元（首发价 2899 元）

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关键词：realme GT Neo2realme联名

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