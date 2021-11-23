长光辰芯研发国产 8K 传感器芯片：4900 万像素，打破依赖国外进口局面

IT之家 11 月 23 日消息，据 CMOS 图像传感器设计公司长光辰芯官网消息，今年 10 月，长光辰芯承担的核高基重大专项“8K 超高清图像传感芯片及系统应用”课题顺利完成验收工作。

▲ 图 1：8K CMOS 芯片实物

▲ 图 2： 拍摄图像样片

据介绍，核高基重大专项是《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》所确定的国家十六个科技重大专项之一，其目的为在核心电子器件、高端通用芯片及基础软件领域，追赶国际技术和产业的迅速发展。

核高基重大专项“8K 超高清图像传感芯片及系统应用”由长光辰芯作为牵头单位，联合浙江华睿科技股份有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司及深圳市大疆百旺科技有限公司共同承担，于 2019 年由工信部批准立项。该课题旨在研制具有自主知识产权的 8K 超高清 CMOS 图像传感器芯片及摄像系统，打破我国超高清成像芯片及系统长期依赖国外进口、发展严重受限的局面。项目执行期内，在工信部及各地方政府的支持下，四家研制单位通力合作，最终完成了两款 8K 超高清 CMOS 图像传感器的研制，同时基于两款图像传感器，完成了全国产化、自主可控、具备竞争力的 8K 超高清摄录机的研制工作。

在本专项的支持下，长光辰芯完成了一款 8K 全画幅、背照、堆栈式 CMOS 图像传感器的研制，该芯片分辨率为 4900 万像素，采用了 4.3 微米的像素设计，读出噪声小于 2e-，单幅动态范围达到 87dB；芯片采用了最先进的背照式、堆栈工艺，在 16bit ADC 输出下，8K 模式下帧频高达 120fps，4K 模式帧频高达 240fps。

长光辰芯称，该项目的顺利验收，必将为我国超高清产业带来新的变革，同时也将带动我国超高清显示产业、5G 超高速传输等产业的快速升级。该芯片在工艺平台选择、性能指标等方面具备极大的先进性，也必将加快我国超高清摄像系统追赶国际领先水平的步伐。

IT之家了解到，长光辰芯是国内一家专业从事高端、高性能 CMOS 图像传感器设计的公司，其产品核心应用方向包括高端科学成像及工业视觉成像。长光辰芯成立于 2012 年 9 月，公司总部位于吉林省长春市。目前产品包括 1.52 亿像素分辨率、全局快门 CMOS 芯片 GMAX32152（53mm x 29.4mm）、1000 万像素、2000fps 全局快门传感器 GSPRINT4510（4/3 英寸）等。