第三代电子社保卡开始同步申领，支付宝可一站式办理 40 多项服务

IT之家 11 月 23 日消息，日前，人社部发布通知，在全国范围内推进电子社保卡同步申领。在第三代社保卡发行的基础上，建立电子社保卡同步申领机制，实现群众申领第三代社保卡后，全国社保卡服务平台即时签发电子社保卡，为群众提供更加方便、快捷的服务。市民可上支付宝同步申领电子社保卡，在线一站式办理 40 多项服务。

IT之家获悉，申领电子社保卡，市民只需在支付宝首页搜索“电子社保卡”，即可进入电子社保卡页面，按操作提示领取电子社保卡。领取成功后，市民使用电子社保卡可在线进行养老待遇领取认证、工伤待遇认证和全国失业金领取等业务办理。

比如养老待遇领取认证，在电子社保卡里面点击“社保待遇资格认证”，可按照提示，录一段读音视频，上传后就可完成在线认证，免去线下排队，更可跨地域办理，方便快捷。

打开电子社保卡还能实现在线找工作，链接“全国就业在线”平台通过网页和电子社保卡等方式开展应用，汇聚各地、各类人力资源服务机构的“旗舰店”，实现招聘求职信息实时、全面汇聚、共享和发布，并基于平台统一提供的用户管理及岗位发布、简历投递、信息推送等能力，支持跨区域、跨层级开展招聘求职服务，目前全网汇聚岗位已近 100 万个。

除了与实体卡功能一一对应的人社部公共服务功能，社保查询和社保缴费功能也是高频实用功能，目前支付宝已支持全国 292 城的社保查询及社保缴费业务办理，实现上支付宝可查询个人养老保险每月缴纳情况。截至目前，支付宝作为人社部的电子社保卡发放平台，已经累计签发电子社保卡 2 亿张。