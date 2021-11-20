2022 款宋 Pro DM-i 将于 11 月 30 日开启预订：匮电油耗 4.5 升

IT之家 11 月 20 日消息，从比亚迪官方获悉，2022 款宋 Pro DM-i 将于 11 月 30 日开启预售，并于 12 月下旬上市销售。新车将搭载由骁云-插混专用的 1.5 升发动机 + 永磁同步电机组成的插电混动系统，匮电状态下的百公里综合油耗在 4.5 升左右。

2022 款宋 Pro DM-i 将采用龙颜 DragonFace 3.0 设计语言，全新穹顶蓝车身，19 英寸双叉戟雷霆运动轮毂，以及全新麒麟棕 + 苍穹灰内饰。此外，2022 款宋 Pro DM-i 将配备 8 英寸赛车级液晶仪表盘，以及 15.6 英寸自适应旋转悬浮 Pad。

动力方面，宋 Pro DM-i 将会搭载一套由骁云-插混专用的 1.5 升发动机 + 永磁同步电机组成的插电混动系统。其中 1.5 升发动机最大功率为 81 千瓦，最大扭矩为 135 牛・米。

电动机有两种功率调校，最大功率分别为 132 千瓦（纯电续航 51 公里车型）和 145 千瓦（纯电续航 110 公里车型），最大扭矩为 316 牛・米和 325 牛・米，传动系统匹配 EHS 电混系统。纯电续航里程 51 公里和 110 公里车型 0-100 公里/小时加速时间均为 7.9 秒。

IT之家了解到，续航方面，纯电续航 51 公里以及 110 公里车型电池容量分别为 8.3 千瓦时和 18.3 千瓦时。据悉，最低荷电状态百公里油耗分别为 4.4 升（纯电续航 51 公里车型）和 4.5 升（纯电续航 110 公里车型），而在满油满电的情况下，新车的综合续航里程最高可达 1090 公里。

根据此前消息来看，新车未来售价或在 15 万元上下。