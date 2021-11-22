磷酸铁锂版特斯拉 Model 3 冬季/夏季续航、能耗测试：损耗约 21%

IT之家 11 月 22 日消息，一直以来，冬季“掉电”是新能源汽车绕不开的话题，甚至暖气都不敢开。

去年，挪威乘联会（NAF）测试结果表明，在所有车辆没有进行驾驶舱或电池的预热的情况下，这些车平均损失续航约 18.5％。其中，WLTP 续航 610km 的特斯拉 Model S 冬季测试续航有 470km；WLTP 续航 560km 的 Model 3 只有 404km。

随着特斯拉开始换用磷酸铁锂电池，部分小伙伴对于新型电池的表现也更加担忧，还有网友认为电动车冬季续航只有标称的一半，但现在来看似乎只是一些偏见。

此前有研究表明，在抗低温性能上，三元锂电池低温使用下限为－30℃，磷酸铁锂是－20℃。在同样的低温测试条件下，三元锂电池冬季衰减不到 15％，而磷酸铁锂却高达 30％以上。

现外媒 Bjørn Nyland 对新款特斯拉 Model 3 进行了测试，新款后轮驱动 Model 3 在冬季和夏季的续航和能耗差别相比网友担心的情况并没有太糟，甚至目前来看处于相当优秀的程度。

冬季温度 1℃时：时速 90km/h，续航为 346km，百公里能耗 15.2kWh；时速为 120km/h，续航 263km，百公里能耗 20.2kWh。

对比夏季 20℃时：时速 90km/h，续航达 443km（冬季降低约 21%），百公里能耗 11.8kWh（冬季增加了约 29%）；时速 120km/h 时，续航 313km（减少 16%），百公里能耗 16.8kWh（增加 20%）。

IT之家曾报道，特斯拉中国官网上线新款 Model 3 车型，报价上涨 1.5 万元，续航由 468 公里（NEDC）变为 556 公里（CLTC），百公里加速由 5.6 秒变为 6.1 秒，支持后座加热和方向盘加热.

普通版车型直接命名为后轮驱动“Model 3”，取消了“标准续航升级版”的前缀；双电机全轮驱动版本则由“Performance 高性能版”改为“Model 3 高性能版”。

此外，新款 Model 3 百公里加速有所退步，由原来的 5.6 秒降低到了现在的 6.1 秒，与新款 Model Y 调整类似。