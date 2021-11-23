大众 ID.5/GTX 海外上市：约合 33.49 万元起，最高 38.6 万元

IT之家 11 月 23 日消息，本月初，大众推出了旗下首款纯电轿跑 SUV 大众 ID.5/GTX，国内没有太多消息。

大众 ID.5 现已在德国市场正式开启预售，起价为 46515 欧元（约 33.49 万元人民币）至 47550 欧元（约 34.24 万元人民币），GTX 版本为 53615 欧元（约 38.6 万元人民币），预计将于明年交付，未来不排除通过进口的方式进进入内地市场的可能。

IT之家了解到，大众 ID.5 三围为 4599/1852/1613mm，轴距为 2766mm，Pure 版搭载 174 马力（128kW、310Nm），Performance 版搭载 204 马力（150kW、310Nm）的后置电机，百公里加速 10.4 和 8.4 秒。

此外，ID.5 GTX 将提供 220kW 的四驱版本车型。电池容量 77kWh，续航里程可达 520km，快充 30 分钟可获得 300km 的续航。

该车型搭载了 77kWh 电池组，WLTP 最大续航里程 520km，ID.5 GTX 则为 480km，最大充电功率 135kW，官方宣称 30 分即可为 ID.5 和 ID.5 GTX 分别增加 390km 和 320km 续航里程，7 分钟增加 100km，而且支持反向放电功能。

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