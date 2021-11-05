大众 CEO 警告德国工人：特斯拉工厂将威胁就业

11 月 5 日消息，据外媒报道，大众汽车集团首席执行官赫伯特・戴斯 (Herbert Diess) 警告德国工人，特斯拉位于柏林附近的格伦海德（Gruenheide）工厂可能威胁到他们的工作。

戴斯周四在沃尔夫斯堡的一次员工会议上发表了事先准备好的演讲。他称，德国工人应该为迎接更深入的变革做好准备，并保持竞争力，因为特斯拉在欧洲的首家工厂将在 2022 年提高汽车产量。

戴斯称，特斯拉正在迅速提高生产效率，格伦海德工厂有望实现 10 小时生产一辆汽车的速度。而大众在茨维考（Zwickau）的电动汽车工厂生产一辆车需要 30 多个小时，明年应该会减少到 20 个小时。

他称：“是的，我很担心沃尔夫斯堡（大众汽车总部）的未来。我希望你们的子孙仍能在沃尔夫斯堡和我们一起有一份稳定的工作。这就是我今天要说的，也是我来这里的原因。”

戴斯取消了本周的美国之行，他本应在美国西海岸会见投资者并参观科技公司。戴斯始终在加快推动大众的转型计划，为迎接可以自动驾驶的电动汽车时代到来做准备。

丹妮拉・卡瓦洛 (Daniela Cavallo) 呼吁戴斯将注意力集中在解决持续存在的芯片短缺问题上，而不是参与社交媒体活动。芯片短缺对大众的打击比特斯拉或宝马更严重。卡瓦洛说：“你经常给我们提供你旅行时的漂亮照片，但不幸的是，你仍然没有提供半导体。”

芯片短缺迫使大众将沃尔夫斯堡工厂的产量削减至 20 世纪 50 年代末以来的最低水平。沃尔夫斯堡工厂面积约等于摩纳哥（欧洲小国，面积 2.08 平方千米），主要生产标志性的甲壳虫汽车。卡瓦洛表示，在五年前签署的一项劳工协议中，大众计划在 2020 年生产至少 82 万辆汽车，但实际上产量不到 50 万辆。

卡瓦洛还称，尽管新冠肺炎疫情暴发后需求激增，但由于芯片短缺和管理问题，沃尔夫斯堡工厂今年可能只能生产 40 万辆汽车。为了确保工厂被充分利用起来，她敦促迪斯在 2026 年之前在沃尔夫斯堡配置第二款电动汽车，届时 Trinity 项目将投产，这是大众主要品牌与特斯拉竞争的关键车型。