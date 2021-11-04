对标特斯拉 Model Y：全新大众 ID.5/GTX 正式发布，大众首款纯电轿跑 SUV

IT之家 11 月 4 日消息，随着全球汽车产业向智能电动汽车迈进，大众集团对于电动化变革的态度和决心也越来越迫切，旗下纯电动 ID.家族虽然在欧洲市场认可度和保有量不断攀升，但在其他市场的成绩并不好看。

为与特斯拉 Model Y 对抗，大众现推出了一款体型与之相近、风格几乎一致的对标产品，这便是大众首款纯电轿跑 SUV，也就是全新的 ID.5 家族。

这款车型可被视为奥迪 Q4 e-tron Sportback 和斯柯达 Enyaq Coupe iV 的姊妹车型，可以视为 ID.4 的轿跑 SUV 版，跟之前的 ID 系列相同，这款车型初期将投放欧洲市场，随后还将进军中国等市场，但目前并没有在美国与上市的计划。

除 ID.5 外，大众还一同发布了性能版 ID.5 GTX，前者两 (后) 驱后者四驱，后者周身增加了许多“GTX”标识，轮毂样式也有所不同。

这款车型三围为 4599/1852/1613mm，轴距为 2766mm，ID.5 GTX 长宽高则为 4582/1852/1619mm，轴距为 2766mm。

简单来看，大众 ID.5 尺寸与 ID.4 非常接近，而且内饰风格基本保持不变，依然保持了细窄的大灯组、前后贯穿灯带等设计，只是采用了运动式座椅，前排左右座椅各自拥有较窄的独立扶手 (ID.4 为中央大扶手)，外部也新增了固定式扰流板，而 GTX 则相比多了些许红色缝线特征，增设三点日行灯，采用“GTX”标识等。

值得一提的是，ID.5 虽然采用了溜背造型，但该车头部空间只比 ID.4 窄了 12mm，其 549L 的容积甚至比 ID.4 还大，而且调整座椅后可以达到 1561L。此外，大众还有电动尾门和电动折叠球型拖车钩可供选配。

IT之家了解到，ID.5 Pure 版搭载 174 马力（128kW、310Nm），Performance 版搭载 204 马力（150kW、310Nm）的后置电机，百公里加速 10.4 和 8.4 秒；而 ID.5 GTX 则采用了总功率 220kW（299 马力）的双电机四驱系统，百公里加速可达 6.3s。

续航方面，ID.5 搭载了 77kWh 电池组，WLTP 最大续航里程 520km，ID.5 GTX 则为 480km，最大充电功率 135kW，官方宣称 30 分即可为 ID.5 和 ID.5 GTX 分别增加 390km 和 320km 续航里程，7 分钟增加 100km，而且支持反向放电功能。

据悉，大众暂未公布全新 ID.5 的官方定价和上市日期，预计新车将于 2022 年春季投放欧洲市场，预计略贵于 ID.4，而国产车型大概率会在北京车展首发上市。