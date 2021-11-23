小米第三季度营收 781 亿元同比增长 8.2%，全球智能手机出货量 4390 万台

IT之家 11 月 23 日消息，小米集团今日公布了 2021 年第三季度财报，小米第三季度总营收达人民币 781 亿元，同比增长 8.2%；经调整净利润达人民币 52 亿元，同比增长 25.4%，总收入及经调整净利润均高于彭博一致性预期。

IT之家了解到，2021 年 Q3，小米互联网业务表现出色，互联网服务收入人民币 73 亿元，同比增长 27.1%。截至 2021 年 11 月 22 日，全球 MIUI 30 天月活用户数突破 5 亿。2021 年初至今，全球 MIUI 新增月活用户约 1 亿，国内月活用户增长 1865 万。

尽管受到核心部件全球供应紧张的影响，小米依然实现了稳定的供货水平。2021 年 Q3，小米智能手机收入人民币 478 亿元，全球智能手机出货量 4390 万台。前三季度出货量已经达 1.46 亿，与去年全年基本持平。

2021 年前三季度，在中国大陆地区小米定价 3000 人民币或以上及境外定价 300 欧元及以上的高端旗舰手机出货量近 1800 万台，占比超 12%。

小米智能电视 2021 年 Q3 全球出货量 300 万台。据奥维云网数据，小米电视在中国大陆出货量连续十一个季度稳居第一，全球电视出货量稳居前五。

截至 2021 年 9 月 30 日，小米 AIoT 平台连接设备数首次破 4 亿，同比增长 33.1%；拥有五件及以上连接至小米 AIoT 平台设备（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）用户数 800 万，同比增长 42.8%。2021 年 9 月，小爱同学月活用户数达 1.05 亿，同比增长 34.1%。

2021 年 Q3，小米境外互联网服务收入达人民币 15 亿元，同比增长 110.0%，占整体互联网服务收入上升至 19.9%，境外互联网服务收入、及占比均创历史新高。

2021 年 Q3，随着生态活力持续提高，小米广告业务收入再创单季历史新高，达到人民币 48 亿元，同比增长 44.7%，连续 7 个季度保持环比增长。

2021 年 Q3，小米境外市场收入人民币 409 亿元，占总收入 52.4%。根据 Canalys 统计，按智能手机出货量计，三季度小米在全球 59 个国家和地区市占率排名前五，在 11 个国家和地区的智能手机市场排名第一。

2021 年 Q3，在除印度外境外运营商渠道，小米智能手机出货量超过 680 万台，同比增长超 130%。据 Canalys 数据，小米在西欧地区运营商渠道的市场份额从去年同期的 4.6% 上升至今年第三季度的 13.0%。