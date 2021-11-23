百度网盘官方解答：如何注销账号、文件提示违规怎么办...

IT之家 11 月 23 日消息，据官方介绍，百度网盘是一款超级云存储产品，已为超过 7 亿用户提供云服务，空间超大，支持多类型文件的备份、分享、查看和处理，自建多个数据存储中心，支持给别人分享文件或是对文件进行在线操作。

百度网盘官方今天整理了一些常见问题，并集中进行了回答。包括如何注销账号？无法注销提示有文件怎么办？文件提示违规怎么办？购买联合会员如何领取福利？

No.1 如何注销账号？

百度帐号注销流程如下：

1.如你的帐号能正常登录，注销方式为：

在手机端百度系任一 App 登录帐号，点击【设置】-【帐号管理】-【帐号】-【帐号注销】。系统会提示注销风险，需要确认放弃相应权益，根据帐号情况显示能否注销。

2.如你忘记密码或手机号不使用等原因导致无法登录，请先进行申诉找回帐号可正常登录后按以上步骤进行注销。

3.如在注销过程中因百度旗下产品存在数据不可注销，你可按照引导进行操作后联系对应产品。如满足注销条件按照提示点击下一步，验证帐号绑定手机或人工刷脸验证后即可注销。

温馨提示：注销后，该帐号将永久注销，不可恢复；且绑定的邮箱和手机，实名信息等都将被释放，无法继续登录使用该帐号，如需再次使用百度帐号服务，你可以使用手机号重新注册。

No.2 无法注销提示有文件怎么办？

你的网盘存有短信、通讯录或通话记录的备份，请使用电脑复制 https://pan.baidu.com/disk/discovery

链接登录进入【更多】-【通讯录/通话记录/短信】进行删除并清空对应的回收站，再进行注销操作。

若你遇到产品线的具体问题，建议你在对应产品线进行咨询反馈。

No.3 文件提示违规怎么办？

如果文件因违规被屏蔽而无法查看、分享、下载，可以选中单文件-【更多】-【！】-【去申诉】，进行线上反馈。我们在收到相关反馈后，会有专人尽快进行处理。

No.4 购买联合会员如何领取福利？

购买百度网盘超级会员商品时，若勾选了超值福利员且成功支付后，可以在支付成功页面或网盘 App-【我的】-【等级升级】-【我的资产】中领取，领取有效期自购买成功之日起 30 天，过期无法领取，请尽快领取该权益。