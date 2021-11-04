工信部称网盘企业免费用户最低速率应满足基本下载需求，天翼云盘回应：坚决支持，始终采取“不限速”

IT之家 11 月 4 日消息，近日，工信部针对网盘企业的服务划出了一条“标准线”。“在同一网络条件下向免费用户提供上传下载的最低速率应确保满足基本的下载需求。”

天翼云盘今天回应称，坚决支持工信部的要求，自产品上线以来，始终坚持“高速安全”的产品理念，采取“不限速”服务举措，保障全体用户的上传下载需求。

天翼云盘承诺，绝不以制造速度感知差异谋取利益，保障用户在同等网络条件下享受到同等的传输速率服务，贯彻云盘行业自律公约会议精神，始终坚持“以人民为中心”，不断提升天翼云盘感知体验，提供更优质的云存储服务。

天翼云盘依托中国电信的加密传输等技术，通过了一系列行业资质认证，为用户提供安全可信的服务，守护用户的数据资产安全。

IT之家获悉，官方介绍，天翼云盘是中国电信面向个人及家庭用户推出的云存储网盘产品，定位“个人与家庭的数据中心“，为用户同时提供家庭云及个人云空间、手机相册备份、多端文件共享、家庭相册分享、云端视频回看等云存储服务。

拥有中国电信专属的高速传输通道，具备安全、稳定、极速的云盘/网盘产品，下载即可免费领取超大空间，重点是不限速，支持手机、电脑、电视、网页四大客户端下载，一端上传自动同步，快速备份照片、视频、文件。