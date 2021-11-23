统信 UOS 家庭版官网全新升级：双系统运行，无弹窗无广告，兼容运行安卓 App，跨屏互联

IT之家 11 月 23 日消息，据统信官方宣布，统信 UOS 家庭版官网全新升级，支持正版产品，一键安装・绿色极速等特性。

IT之家获悉，统信 UOS 官方介绍了选择 UOS 家庭版的六大理由。

装系统就像安装软件一样简单，一键安装，无人值守

新出发：不同于过去安装系统的复杂操作，点击按钮后全自动安装，无需干预，让你安装系统就像安装软件一样简单。

数据备份无缝切换，不同环境新体验，支持双系统

新自我：不影响原有系统使用，更换系统不担心电脑资料丢失，可以拥有两个系统还保留数据，与你的探索欲一起穿越平行世界。

拒绝流氓软件，再无虚假链接，官方应用商店

新应用：无病毒、放心安全下载，工作学习无打扰。不仅担当你生活中的得力助手，更为你的个人信息安全竭尽全力。

精力集中无打扰，课堂授课无干扰，无弹窗，无广告

新上网：青少年上网保护功能，全自动屏蔽网页广告，照亮网页的小动作，给孩子带来绿色安心的上网环境。

打开电脑玩手机，生产力和娱乐两不误，多模多态，自由随心

新生态：三大应用生态，以统信 UOS 生态为主线，过渡性兼容 Windows 生态和安卓生态，电脑大屏运行安卓软件，刷视频看新闻更轻松，手机用什么，电脑接着用。

电脑直接编辑手机文档，不限大小，跨屏互联，快速协同

新连接：使用跨屏协作，电脑手机随时跨屏协同，高效处理和传输文件，省时更省心，开启科技办公新时代。