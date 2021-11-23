深度操作系统 deepin 20.3 正式发布：升级到 Linux 内核 5.15，增强对 Intel 12 代 U 和 NTFS 文件系统支持

IT之家 11 月 23 日消息，深度操作系统 20.3，升级 Stable 内核到 5.15 版本，进一步提升兼容性。修复系统安全漏洞，增强安全性。部分深度应用新增及优化常用功能，满足不同场景下的使用需求。针对桌面环境部分问题修复及优化，只为带来更好体验。

更强大的内核版本

Stable 内核升级到 5.15 版本，增强对 Intel 12 代 U 和 NTFS 文件系统的支持，系统兼容性进一步提升。深度操作系统支持选择双内核（LTS+Stable）进行安装，同时也可以手动升级内核版本。

方便管理的相册

照片批量选择更精准，同时支持快捷键操作。增加视频导入、预览、搜索功能，状态栏可以分开展示照片和视频数量。优化主要功能交互设计，带来更方便的照片、视频管理体验。

更好用的截图录屏

截图录屏增加滚动长截图功能，主要用于单页界面内容不能满足需求，需要手动翻页截取多张图片的场景，截图过程只需滚动就可以截出完整内容。在 20.2.4 版本已经上线的 OCR 功能，也支持在长截图场景下使用，更快捷的提取想要的文字内容。

系统更新日志：

新增及优化

DDE

新增全局搜索功能快捷键，支持搜索 markdown 文件

优化任务栏声音调整最小刻度值

优化在多屏模式下选择为扩展模式时，在任务栏鼠标右键后菜单显示多屏显示设置

优化控制中心下的时间、日期文案

优化蓝牙配对提示信息

修优化蓝牙断开后多媒体暂停播放逻辑

文件管理器

新增列表视图类目栏支持拖动改变顺序

新增当前标签页显示底色

新增左侧边栏与分区下，支持常驻显示共享端入口

新增键盘操作回退可最终到达计算机主页面的功能

优化调整远程挂载的右键菜单项【退出登录并卸载】命名

优化外设目录下弹出外设回退路径，由主目录变为计算机

优化 Ctrl 和 Shift + 鼠标左键框选，与方向键执行正反选的逻辑一致性

影院

新增视频信息接口

新增在自定义软解播放选项增加解码设置

新增 ffmpeg 支持 NVIDIA 显卡

优化音影播放异常提示内容

截图录屏

新增长截图功能，支持手动滚动自动滚动

新增滚动截图预览功能

新增 OCR 长图识别功能

优化截图、录屏内容保存路径设置

画板

新增导出图片尺寸设置功能

优化橡皮擦功能

优化图片导入显示效果

相册

新增视频管理功能

新增视频预览功能

新增支持视频文件搜索功能

新增支持照片与视频区分数量显示

优化图片批量导入功能

输入法

新增输入法列表内容支持以拖动方式调整排序

新增输入法高级设置功能

新增按照语言整理的 Fcitx 输入法列表

新增输入法恢复默认快捷键按钮

文档查看器

新增打印功能入口

音乐

新增在空歌单界面下增加“添加音乐”入口

新增在歌单界面使用鼠标右键来添加音乐功能

语音记事本

新增自定义排序功能

新增更多自定义功能，包括内容加粗、斜体、下划线、删除线、字号、字体颜色、背景个性化

新增记事本列表伸缩折叠功能

游戏

新增连连看和五子棋小游戏

显卡

新增支持 OLAND 芯片 2K 硬解码功能

功能修复

DDE

修复在 1.25 倍缩放比例下，从文管中拖拽文件到桌面后无法打开的问题

修复控制中心的蓝牙模块多次点击修改名称不保存，且输入框不恢复的问题

修复从控制中心切换进入通知中心效率慢的问题

修复任务栏调整字体大小后时间显示不全的问题

修复使用全局搜索无任何结果时显示结果有文件的问题

修复启动器中无法正确卸载 deb 包安装的应用

修复待机唤醒后输入正确密码无法进入系统的问题

修复设置“自动登录”和“免密登录”后，正常开机第一次输入密码验证提示成功但是不进入桌面的问题

文件管理器

修复系统安装时进行磁盘加密，打开文管后使用全局搜索搜索文件缓慢的问题

修复存在加密 PDF 文件时，勾选全文搜索进行搜索时出现崩溃的问题

修复部分机型电脑重启后，三分钟内在桌面右键菜单缺少选项的问题

修复手动挂载 U 盘到/data 目录，删除文件提示无权限的问题

修复 UDF 刻录空的文本文件时，刻录失败的问题

修复文件处于选中状态后切换显示状态，再次切换选中后文件底部状态栏未刷新的问题

修复 VFAT 格式 U 盘无法重命名成 4 个及以上汉字名称的问题

修复格式化 U 盘后修改名称为中英文混合，显示乱码的问题

修复主屏进入屏保页面后插入副屏，副屏显示桌面而未显示屏保的问题

修复部分机型在桌面和文管使用 CTRL 键再重新框选选中的文件，桌面和文管行为不一致的问题

修复部分机型选择文件后点击顶部栏的唤起右边栏功能，出现崩溃的问题

修复右键压缩文件，弹出两个压缩操作窗口的问题

应用商店

修复暂停下载任务时概率出现崩溃的问题

修复在弹出的二次确认删除框内，无法点击删除或取消按钮的问题

修复下载应用时，点击全部暂停无法停止下载进程的问题

修复已安装的应用勾选框可以勾选的问题

修复调整异常状态重新下载时的触发区域

修复一键安装界面可能出现选中状态不对的问题

修复搜索游戏应用点击安装后，配置文件中类型都会显示 other 的问题

浏览器

修复网站头部标识中的 cookie 标记到了其他网站的问题

修复对话框按钮页面汇总文字之间缺少空格的问题

修复系统切为繁体、正体时，任务栏图标右键的所有窗口未翻译的问题

修复快速点击地址栏前进、后退按钮出现崩溃的问题

修复从设备上传超过 10M 大小的 jpeg 格式图片，键盘按 ESC 键无法退出弹框并且焦点在自定义标签页上的问题

修复长按自定义标签页快捷图标，无法调起右键菜单的问题

修复深色主题模式下，浏览器窗口化状态显示浅色滚动条的问题

修复设置自定义背景后做重置操作，已打开的标签页背景不会恢复到默认的问题

修复已打开标签页的自定义背景选项无法自动同步的问题

修复搜索框设置谷歌为默认搜索引擎，地址栏和管理搜索引擎页面不显示 logo 问题

修复深色主题下将窗口拖动到最小，右下角有白色小块的问题

画板

修复同排文字含有不同字号时，文本光标位置显示错误的问题

显卡

修复安卓应用游戏《指尖点点消》在部分显卡下大概率出现崩溃问题

计算器

修复输入框和历史框有内容时清除输入框后输入符号，清除按钮显示错误的问题

修复非标准模式下触控屏输入区域右键，在菜单选择 "剪切"" 删除 " 之后内容仍然存在的问题

修复当中文句号和英文小数点同时存在时，错误优先识别中文句号的问题

系统安装

更新 grub efi 程序使用目前最新版本 grub 生成 efi 文件，修复 xen 引导失败问题

字体管理器

修复删除用户字体目录/系统字体目录的字体文件，字体应用中相应的字体未被全部删除的问题

修复在删除/禁用/启用字体集提示窗口显示情况下调节字体大小，弹窗不能实时调整并会出现显示大量留白/截断的问题

修复安装 ttc 字体文件，验证提示框出现显示透明卡顿的问题

修复使用 Tab 键切换焦点至启用/禁用/删除，在字体集提示框中的“应用到所有选定的字体集”选择框按回车键，提示框关闭的问题

镜像下载

官方：

http://cdimage.deepin.com/releases/20.3/deepin-desktop-community-20.3-amd64.iso

OSDN：

https://osdn.net/projects/deepin/storage/20.3

网盘：

https://pan.baidu.com/s/1F59owLkVL7CuSqpxmUfRwQ（提取码: 9rgm）

Google Drive：

https://drive.google.com/drive/folders/10_GPfQY6EhF0ZhB6htrWnMg5j5jTUP9F

BT：

https://www.mediafire.com/folder/5cy04ztpfj6m8/deepin_20.3