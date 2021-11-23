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深度操作系统 deepin 20.3 正式发布：升级到 Linux 内核 5.15，增强对 Intel 12 代 U 和 NTFS 文件系统支持

2021/11/23 18:20:30 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 11 月 23 日消息，深度操作系统 20.3，升级 Stable 内核到 5.15 版本，进一步提升兼容性。修复系统安全漏洞，增强安全性。部分深度应用新增及优化常用功能，满足不同场景下的使用需求。针对桌面环境部分问题修复及优化，只为带来更好体验。

更强大的内核版本

Stable 内核升级到 5.15 版本，增强对 Intel 12 代 U 和 NTFS 文件系统的支持，系统兼容性进一步提升。深度操作系统支持选择双内核（LTS+Stable）进行安装，同时也可以手动升级内核版本。

方便管理的相册

照片批量选择更精准，同时支持快捷键操作。增加视频导入、预览、搜索功能，状态栏可以分开展示照片和视频数量。优化主要功能交互设计，带来更方便的照片、视频管理体验。

更好用的截图录屏

截图录屏增加滚动长截图功能，主要用于单页界面内容不能满足需求，需要手动翻页截取多张图片的场景，截图过程只需滚动就可以截出完整内容。在 20.2.4 版本已经上线的 OCR 功能，也支持在长截图场景下使用，更快捷的提取想要的文字内容。

系统更新日志：

新增及优化

DDE

  • 新增全局搜索功能快捷键，支持搜索 markdown 文件

  • 优化任务栏声音调整最小刻度值

  • 优化在多屏模式下选择为扩展模式时，在任务栏鼠标右键后菜单显示多屏显示设置

  • 优化控制中心下的时间、日期文案

  • 优化蓝牙配对提示信息

  • 修优化蓝牙断开后多媒体暂停播放逻辑

文件管理器

  • 新增列表视图类目栏支持拖动改变顺序

  • 新增当前标签页显示底色

  • 新增左侧边栏与分区下，支持常驻显示共享端入口

  • 新增键盘操作回退可最终到达计算机主页面的功能

  • 优化调整远程挂载的右键菜单项【退出登录并卸载】命名

  • 优化外设目录下弹出外设回退路径，由主目录变为计算机

  • 优化 Ctrl 和 Shift + 鼠标左键框选，与方向键执行正反选的逻辑一致性

影院

  • 新增视频信息接口

  • 新增在自定义软解播放选项增加解码设置

  • 新增 ffmpeg 支持 NVIDIA 显卡

  • 优化音影播放异常提示内容

截图录屏

  • 新增长截图功能，支持手动滚动自动滚动

  • 新增滚动截图预览功能

  • 新增 OCR 长图识别功能

  • 优化截图、录屏内容保存路径设置

画板

  • 新增导出图片尺寸设置功能

  • 优化橡皮擦功能

  • 优化图片导入显示效果

相册

  • 新增视频管理功能

  • 新增视频预览功能

  • 新增支持视频文件搜索功能

  • 新增支持照片与视频区分数量显示

  • 优化图片批量导入功能

输入法

  • 新增输入法列表内容支持以拖动方式调整排序

  • 新增输入法高级设置功能

  • 新增按照语言整理的 Fcitx 输入法列表

  • 新增输入法恢复默认快捷键按钮

文档查看器

  • 新增打印功能入口

音乐

  • 新增在空歌单界面下增加“添加音乐”入口

  • 新增在歌单界面使用鼠标右键来添加音乐功能

语音记事本

  • 新增自定义排序功能

  • 新增更多自定义功能，包括内容加粗、斜体、下划线、删除线、字号、字体颜色、背景个性化

  • 新增记事本列表伸缩折叠功能

游戏

新增连连看和五子棋小游戏

显卡

  • 新增支持 OLAND 芯片 2K 硬解码功能

功能修复

DDE

  • 修复在 1.25 倍缩放比例下，从文管中拖拽文件到桌面后无法打开的问题

  • 修复控制中心的蓝牙模块多次点击修改名称不保存，且输入框不恢复的问题

  • 修复从控制中心切换进入通知中心效率慢的问题

  • 修复任务栏调整字体大小后时间显示不全的问题

  • 修复使用全局搜索无任何结果时显示结果有文件的问题

  • 修复启动器中无法正确卸载 deb 包安装的应用

  • 修复待机唤醒后输入正确密码无法进入系统的问题

  • 修复设置“自动登录”和“免密登录”后，正常开机第一次输入密码验证提示成功但是不进入桌面的问题

文件管理器

  • 修复系统安装时进行磁盘加密，打开文管后使用全局搜索搜索文件缓慢的问题

  • 修复存在加密 PDF 文件时，勾选全文搜索进行搜索时出现崩溃的问题

  • 修复部分机型电脑重启后，三分钟内在桌面右键菜单缺少选项的问题

  • 修复手动挂载 U 盘到/data 目录，删除文件提示无权限的问题

  • 修复 UDF 刻录空的文本文件时，刻录失败的问题

  • 修复文件处于选中状态后切换显示状态，再次切换选中后文件底部状态栏未刷新的问题

  • 修复 VFAT 格式 U 盘无法重命名成 4 个及以上汉字名称的问题

  • 修复格式化 U 盘后修改名称为中英文混合，显示乱码的问题

  • 修复主屏进入屏保页面后插入副屏，副屏显示桌面而未显示屏保的问题

  • 修复部分机型在桌面和文管使用 CTRL 键再重新框选选中的文件，桌面和文管行为不一致的问题

  • 修复部分机型选择文件后点击顶部栏的唤起右边栏功能，出现崩溃的问题

  • 修复右键压缩文件，弹出两个压缩操作窗口的问题

应用商店

  • 修复暂停下载任务时概率出现崩溃的问题

  • 修复在弹出的二次确认删除框内，无法点击删除或取消按钮的问题

  • 修复下载应用时，点击全部暂停无法停止下载进程的问题

  • 修复已安装的应用勾选框可以勾选的问题

  • 修复调整异常状态重新下载时的触发区域

  • 修复一键安装界面可能出现选中状态不对的问题

  • 修复搜索游戏应用点击安装后，配置文件中类型都会显示 other 的问题

浏览器

  • 修复网站头部标识中的 cookie 标记到了其他网站的问题

  • 修复对话框按钮页面汇总文字之间缺少空格的问题

  • 修复系统切为繁体、正体时，任务栏图标右键的所有窗口未翻译的问题

  • 修复快速点击地址栏前进、后退按钮出现崩溃的问题

  • 修复从设备上传超过 10M 大小的 jpeg 格式图片，键盘按 ESC 键无法退出弹框并且焦点在自定义标签页上的问题

  • 修复长按自定义标签页快捷图标，无法调起右键菜单的问题

  • 修复深色主题模式下，浏览器窗口化状态显示浅色滚动条的问题

  • 修复设置自定义背景后做重置操作，已打开的标签页背景不会恢复到默认的问题

  • 修复已打开标签页的自定义背景选项无法自动同步的问题

  • 修复搜索框设置谷歌为默认搜索引擎，地址栏和管理搜索引擎页面不显示 logo 问题

  • 修复深色主题下将窗口拖动到最小，右下角有白色小块的问题

画板

  • 修复同排文字含有不同字号时，文本光标位置显示错误的问题

显卡

  • 修复安卓应用游戏《指尖点点消》在部分显卡下大概率出现崩溃问题

计算器

  • 修复输入框和历史框有内容时清除输入框后输入符号，清除按钮显示错误的问题

  • 修复非标准模式下触控屏输入区域右键，在菜单选择 "剪切"" 删除 " 之后内容仍然存在的问题

  • 修复当中文句号和英文小数点同时存在时，错误优先识别中文句号的问题

系统安装

  • 更新 grub efi 程序使用目前最新版本 grub 生成 efi 文件，修复 xen 引导失败问题

字体管理器

  • 修复删除用户字体目录/系统字体目录的字体文件，字体应用中相应的字体未被全部删除的问题

  • 修复在删除/禁用/启用字体集提示窗口显示情况下调节字体大小，弹窗不能实时调整并会出现显示大量留白/截断的问题

  • 修复安装 ttc 字体文件，验证提示框出现显示透明卡顿的问题

  • 修复使用 Tab 键切换焦点至启用/禁用/删除，在字体集提示框中的“应用到所有选定的字体集”选择框按回车键，提示框关闭的问题

镜像下载

官方：

http://cdimage.deepin.com/releases/20.3/deepin-desktop-community-20.3-amd64.iso

OSDN：

https://osdn.net/projects/deepin/storage/20.3

网盘：

https://pan.baidu.com/s/1F59owLkVL7CuSqpxmUfRwQ（提取码: 9rgm）

Google Drive：

https://drive.google.com/drive/folders/10_GPfQY6EhF0ZhB6htrWnMg5j5jTUP9F

BT：

https://www.mediafire.com/folder/5cy04ztpfj6m8/deepin_20.3

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关键词：深度deepin操作系统Linuxlinux

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