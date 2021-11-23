联手华为，二股东是宁德时代，长安汽车旗下阿维塔科技将于明年开启 A 轮融资

在酝酿了快一年时间后，长安汽车联手华为、宁德时代打造的全新高端品牌 —— 阿维塔科技，近日迎来全球首发。同场，该品牌的定位、技术平台、战略规划以及首款新车阿维塔 11 等相关信息相继释放。

信息显示，阿维塔科技已于 11 月 5 日完成天使轮融资，金额为 24.2 亿元。

据长安汽车公告显示，本次增资完成后，长安汽车持股比例将由 95.38% 稀释到 39.02%，宁德时代持股 23.99%，福建闽东持股 5.00%，重庆承安持股 19.01%，两江西证持股 1.87%，南方资产持股 8.73%，南方工业基金持股 1.25%。上海蔚来汽车有限公司未参与增资，持股比例将由 4.62% 稀释到 1.13%。

11 月 22 日，阿维塔科技方面人士称，A 轮融资将于明年启动。

资料显示，阿维塔科技公司由长安汽车联合华为和宁德时代，发挥各自在整车集成、软件科技和电池领域的优势，共同打造了 CHN 平台和全新高端智能电动车品牌。在新能源汽车布局方面，长安汽车计划推出基于全新平台的系列纯电动产品，给用户带来全场景多维度进化产品、高效节能技术以及私人管家式服务。通过三大维度的全面进化，致力成为“数字电动汽车普及时代的引领者”。根据长安汽车“新汽车 新生态”所勾勒的蓝图，计划到 2025 年，实现长安品牌销量将达到 300 万辆，其中新能源占比达到 35%；到 2030 年，打造成为世界级品牌，销量将达到 450 万辆，新能源占比达到 60%。