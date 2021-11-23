小米高管：希望互联网业务成增长引擎 会坚持高端策略

11 月 23 日下午消息，小米集团今日发布了截至 2021 年 9 月 30 日的第三季度财报。

财报显示，小米集团第三季度营收 780.6 亿元，同比增长 8.2%，市场预估 774.6 亿元。非国际财务报告准则下，经调整净利润为 51.76 亿元，同比增长 25.4%；小米第三季度每股盈利 0.03 元，市场预期 0.22 元。

财报发布后，小米总裁王翔、CFO 林世伟、财务副总裁孙谦、公关部总经理王化出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答记者提问。

以下为记者会问答主要内容：

证券日报记者提问：昨天公司公布 MIUI 月活用户突破了 5 亿，并且公司互联网服务业务表现不错，创下了三季度的历史新高，请问管理层增速快的原因有哪些？这种增长是否可持续？

王翔：首先，MIUI 用户的持续增长说明了我们的产品在全球化方面得到了比较好的发展，并且满足了越来越多用户的需求，MIUI 月活用户数的增长是驱动我们互联网收入增长非常重要的引擎。可能还有两点可以讲的，首先，我们非常关注中高端市场的发展，我们在中高端市场的发展，带动了国际 MIUI 收入的增长，而且这个数字在过去几个季度持续增长，并在这个季度达到了创纪录的 20%，也是非常可喜的一个现象。同时，国内 MIUI 用户也达到了 1.27 亿，也催生了非常多互联网业务的增长。

林世伟：公司今年的互联网用户数量增长了不少，从 2021 年年初到现在，我们全球 MIUI 新增月活大概是一个亿左右，国内月活用户的增长为 1865 万，用户的增长也驱动了公司互联网业务收入的增长。第二，我们高端手机的占比（提高）也带动了不同互联网收入的增长，比如预装和搜索。还有就是公司游戏业务的 ARPU（每用户平均收入） 来自小米高端手机和游戏手机的贡献，也会明显地比我们的中低端手机高，随着我们高端手机比例的进一步增长，游戏 ARPU 也随之增长。第三，公司海外互联网业务三季度收入同比增长 110%，整体互联网业务收入增长接近 20%。第四，我们电视互联网的收入其实也非常不错，电视会员服务的 ARPU 同比增长，也提升了我们互联网业务收入的增长。未来随着出货量跟用户 ARPU（增长），以及对用户增长的互动带动，我们也希望提升用户体验，和用户服务能力，希望互联网业务能够成为我们的增长引擎，给公司带来的收入跟利润的贡献。

搜狐科技记者提问：小米这一季度经调整的净利润同比增长 25%，但是期间利润是同比下降了 83.8%，请问这是什么原因导致的？第二个问题关于小米汽车高管团队的目前搭建情况，能否透露一下？

林世伟：我们的国际财务报告准则下的利润，会受到投资组合中公司股价波动的影响，我们同业公司的投资收益，其实也都受到不同程度的影响，因为三季度中国科技股的股价还是受到了一定的影响，所以产生了大概 35 亿的亏损，但是这并不真实反映我们的经营业绩，所以从我们上市以来，一直没有把投资收益或者亏损计入调整后的净利润，之前几个季度有盈利，但是我们也没有把它计算在内，投资者还是需要关注我们调整后的净利润，这个季度同比有 25% 左右的增长。

王翔：我们汽车团队的组建，从进度和质量来讲都是超过我们预期的。现在已经有超过 500 名成员加入了我们的汽车团队，其中包括了非常多的高管，整个汽车业务的核心骨架已经基本搭建完成。从这个意义上讲是超过我们预期的，这就说到目前为止，可以给大家分享的情况。

香港经济日报记者提问：根据第三方数据，小米下半年手机出货量没有太大成长，四季度和明年上半年的表现会有改善吗？另外，手机毛利的水平还有可以再增长的空间吗？

王翔：我先说说供应的情况。今年是全球半导体供应极度短缺的情况，三季度的短缺情况加剧，因为空间已经越来越小，半导体的短缺是周期性的行为，第三和第四季度我们都会受到这方面的压力，因为我们的全球市场有超过 100 个国家，要想在这些市场维持均衡式的发展，对我们来说的确是个挑战，所以第三和第四季度我们都会面临这样的挑战。根据目前我们的研究以及与供应商伙伴的密切沟通，我们可以看到明年整体的供应形势应该会有改观，尤其是下半年，上半年可能依然会有一些供应上的问题，这是我们的整体判断。

林世伟：三季度公司手机毛利率达到 12.8%，一个非常健康的水平，有以下几个原因。第一是在全球缺货的环境下，大家都没有那么多的促销活动；第二，我们的高端手机占比也进一步上升；第三是随着我们的出货量越来越大，很多的固定成本都可以分摊到一个比较大的数据下面，所以毛利率呈现非常健康的水平。未来的情况现在不好判断，因为还是有不同的原因会影响我们手机毛利率。

彭博社记者提问：这次的亏损比较大，所以公司有否在未来的投资选择中做一些改变，来减少相关影响？另外，公司手机业务在四季度还是会面临比较大的压力，可否请管理层对于今年全年的手机出货量做一下预估？

王翔：关于投资组合的问题，小米非常注重生态的建设，我们会做一个非常平衡的投资组合来支撑主业的发展。资本市场和股市的波动是一个正常的现象，我们会非常谨慎对待，而且我们的投资收益是不计入调整净利里面的。我们会非常关注资本市场的变化，因为它会有周期性的，或者说行业性的一些变化，在我看来是一个短期的变化，所以并没有特别多的担心，我们整体的投资是非常非常健康的，我们有非常多的被投企业也在支撑我们的供应链系统和生态链系统，都是非常健康的发展。

关于供应的问题，在今年供应短缺的情况下，我们在前三个季度已经达到了去年全年的水平，已经达到了 1.46 亿智能手机的出货量，所以整体表现还是非常好的。三季度的压力是稍微大一点，但是（全年手机出货量）应该可以达到 1.9 亿左右。

林世伟：回到投资组合的问题，我们投很多公司都是抱持着战略投资的心态，而不是为了财务收益，考虑的是如何建立好生态，如何把投资生态建起来。

第一财经日报记者提问：第一个问题，这个季度公司智能手机收入和销量都出现环比下降，可否介绍一下原因，以及四季度和明年的规划？第二个问题，公司在这个季度高端手机的平均售价提升很明显，可否透露一下目前高端手机在我们手机总出货量中占比？

王翔：公司高端手机的占有率持续提升，按照我们的定义，去年 3000 块钱以上智能手机的全年出货量是 1000 万，今年前三个季度已经达到了 1800 万，占比已经达到 12.8%，而去年不到 8%，增长还是非常快的。高端策略这条路我们还会持续走下去，但是我们也是非常有耐心的，我们要从几个方向做持续的努力，一是要稳步提升用户体验，针对高端消费人群所关注的点，把产品做好，尤其是基础用户体验。另外一个方向是持续提升品牌影响力，逐渐让高端手机消费人群来认可我们的产品和服务，我觉得我们正在向这个方向前进。

关于我们出货量减少，核心原因就是缺货造成的，三季度确实面临比较大的挑战，就像我刚才讲的，全球 100 多个国家，要做好平衡，在短期内服务好全球客户，的确是比较大的挑战。明年整体来讲会有非常好的改善，但是依然会出现结构性的缺货，比如 4G 手机可能会短缺，但是全球很多地方还是大量使用 4G 产品，另外，下半年的缺货情况会好过上半年。

日本经济新闻记者提问：缺货情况还是在加剧，有友商说因为半导体短缺，他们在三季度和四季度可能大概会有 60 亿美金的货值受到影响，请问公司是否有统计过，如果没有短缺情况，我们今年的出货量目标是不是会比 1.9 亿高很多？

王翔：芯片短缺对于我们的影响，应该在 1000 万到 2000 万台范围。随着芯片供应的改善，我们会持续做好产品的组合。

日本经济新闻记者追问：另外，关于海运和原物料的上涨，以及面板价格的变化，对于公司会有哪些影响？

王翔：运输方面影响最大的是我们生态链产品的海外业务，影响公司 IoT 产品在海外市场的出货。运费提高会增加我们成本上的压力，但是相信这个问题已经在逐步改善的过程中，我希望明年物流方面能够有根本性的改善。

南华早报记者提问：很多企业都表示芯片出货导致了出货下降，您是否也看到消费端或者说需求端的变化？目前需求端是否也比较疲软？因为我注意到小米或者其他品牌手机并没有出现大规模涨价的情况。如果说是因为芯片短缺，那么终端价格没有提高？

王翔：总体来看，可能全球各个市场的情况不太一样。中国智能手机市场是有下滑的，这是一个大家的共识，海外市场中有些市场是增长的，而有些市场下滑，总体来讲中国以外的市场是平稳的。对于小米来说，供给侧的问题（相比需求端而言）是比较大的，举个例子，我们针对全球市场，所以我们有非常多的 4G 用户，4G 产品在下半年极度短缺，影响相当大，我们所服务的亚非拉美，甚至欧洲市场，还有非常多的用户在使用 4G 产品，这个可能是大家没有注意到的，当然 5G 产品也出现短缺，有的时候是错位的，就像上个季度我跟大家分析的情况，就是当我们需要这个产品的时候，他没有，我们卖得好的产品，他供不上，所以给我们的生产安排造成了一些挑战。

商业电台记者提问：小米之家在 10 月突破 1 万间，有没有因此设定新的开店目标？

王翔：1 万间是一个重要的里程碑。同时我们要做几件事，一是持续改善我们的覆盖，另一方面是如何提高平效，把那些“生”的店，变成“熟”的店。我觉得未来当然要持续改善覆盖，但同样也不能忽视电销，而且要做销服一体化的覆盖，就是同时做销售和服务，让下沉市场的新用户能更方便地使用我们的产品和服务，在店里面把所有的问题都解决了，这也是我们一个很重要的努力方向和工作重点，下沉市场非常重要。

中国证券报：关于公司的汽车业务，除了 2024 年的量产，还有没有其他信息可以分享？比如代工厂的选择或者还有哪些并购计划？另外，最近科技型的公司都非常关注下一代互联网元宇宙，小米是否有相关布局？

林世伟：关于汽车的问题，我们还是在产品定义和设计阶段，当然我们也接触了很多不同的供应商啊，我们还没有一个答案给你，都在研究过程中。至于媒体说我们会收购哪家哪家公司，我们没有官方信息提供，都不是真的。

王翔：大家最近对元宇宙讨论比较多，我们还是专注于这个概念周边所能产生的各种各样的机会，也做了非常多的技术储备，来为这个市场做准备，现在也没有太多值得跟大家分享的东西。我们在智能手机这个领域里，在可穿戴设备领域里，包括视频和显示领域里，都做了比较长期的投入，也曾经同国外的一些著名品牌合作，实现了增强现实和虚拟现实产品在全球范围内的成功销售，我现在能讲的就是这些。