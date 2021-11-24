小鹏汽车高管解读财报：从 G9 开始会逐步引入 800 伏充电系统

11 月 24 日消息，小鹏汽车发布截至 2021 年 9 月 30 日的第三季度财报。财报显示，小鹏汽车第三季度营收 57.2 亿元，同比增长 187.4%，环比增长 52.1%；净亏损 15.9 亿元，去年同期净亏损 11.488 亿元。

财报发布后，小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏、副董事长兼总裁顾宏地、财务副总裁吕学庆、投资副总裁 Charles Zhang 出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

以下为财报会议全文：

摩根士丹利分析师 Tim Hsiao：管理层晚上好，感谢接受我的提问，恭喜强劲的业绩。我有两个问题。首先，能否请管理层分享一下简报中提到有关 Robotaxi 的计划？目前针对该计划的规模、背后的动机、营运模式以及覆盖的市场，能否请管理层详细讲解？会有 XPILOT 4.0 全场景智能辅助驾驶点对点的功能吗？是否会有任何改款车型？还是会使用小鹏 P5 作为营运车辆？

何小鹏：关于 Robotaxi 的计划目前还处于内部沟通，在这里我只能分享一些初步框架。我们期望用目前量产的车型来做，从 XPILOT 3.5 过渡到 4.0 甚至到将来更多的 OTA。我们做 Robotaxi 时的核心思想是测试在城市中长时间使用的软件、硬件、数据的闭环能力。通过对这种闭环能力的测试，旨在提高未来 XPILOT 4.0 甚至未来 5.0 的能力，这是我们最核心的目标。在相当长一段时间内，小鹏并不期望做出行运营，我们反而更愿意通过我们的产品、技术，与出行运营的伙伴一道将出行做得更好。

摩根士丹利分析师 Tim Hsiao：我的第二个问题有关小鹏 P5 的订单。能否量化目前新增订单与在手订单的状况？就新车交付来说，大约有多少百分比的车主愿意选择“先提车后补装雷达”的方案？另外，目前在手订单中有多少比例的车主选择了两款最高端、搭载激光雷达的车型？

顾宏地：我先声明一点，小鹏汽车之前并未就订单数量给出过预期。就 P5 这款车型而言，市场对 P5 需求十分强劲，这点在简报中我们也提到了。目前的在手订单已经可以排到明年春节，部分车型交付期已经长达 4 个月左右，这也侧面证明了市场的强劲需求。

至于你的第二个问题，我这边有一些数据分享。首先，超过 50% 的订车车主选择了配备 XPILOT 3.0 甚至 XPILOT 3.5 硬件的车型；至于你提到的“先提车后补装雷达”的订单百分比，这一数据超过 80%。可以看出，市场对 P5 车型的接受度极高。

花旗银行分析师 Jeff Chung：管理层晚上好，恭喜强劲的业绩。我有三个问题。首先，关于 Robotaxi 的服务方案是否会比百度等竞争对手便宜一半？如果是的话，Robotaxi 每天的行驶里程是私家车的十倍，这是否可以说明小鹏在软件 AI 学习的速度上要比竞争对手更快？这是否是小鹏走 Robotaxi 路线的原因？第二，考虑到明年小鹏 OTA 的城市化升级，管理层如何看待明年上半年 autopilot 的接受率？第三，市场预计 12 月销售额预计在 15000 台，整个四季度如果这样的话，说明 11 月的销售额只有 10000 台，环比没有增长。请问管理层 11 月的预计是否太保守？

何小鹏：我来回答第一个问题。我相信 Robotaxi 是用当前小鹏量产车来服务的，从硬件角度来看，我相信从一定程度上来说会比大部分的竞争对手低。从我们之前的数据来看，一台这样的车一个月大概可以运行 8000 到 10000 公里，我们相信足够多的数据会在感知、地图等数据的闭环上对我们有巨大帮助。这也是我们一直想做的。

同时，我们想验证在软件和算法之外，与硬件、可靠性、安全性相关的一套体系。我们如何在未来进一步提高安全、降低成本？这是我们对 Robotaxi 整体运营体系的思考。

顾宏地：我来回答后两个问题。

针对第二个问题，我在这里不会做出过多预测，只有几组数据分享。首先，超过 50% 的 P5 订单选择订阅我们的软件与硬件，这种选择组合数量超过了 P7；其次，软件订阅受制于供应链，大家也知道我们不得不实行“先提车后补装雷达”的方案，因此，作为对这些消费者的补偿，我们为其提供免费的软件订阅。所以从短期来看，这些因素都会对我们产生影响。但从长期来说，我们有信心市场会对 P5、XPILOT 3.0、XPILOT 3.5 保持强劲需求。

针对你的点个问题，我在这里也不会给出过多预测，我只有两点强调。首先，未来两个月订单会达到 15000 台/月，这是我们的目标，我们也有信心达成目标；其次，受限于供应链，如芯片供应短缺等问题，目前市场的预测并不准确可靠。也正因如此，我们提供的预测数据只是基于目前状况。

美林美银分析师 Ming Lee：管理层晚上好，我有两个问题。首先，第三季度小鹏将生产切换回了自己的工厂，请问切换回自己工厂生产与原来在代工厂生产毛利是否有差别？我也注意到这个季度 P7 销量占比较大，G3 的销量环比与上季度差不多，未来小鹏是否会推出 G3 的升级版本以改善 G3 的生产毛利？第二，能否请管理层详谈 XPILOT 3.5 与 XPILOT 4.0 具体在功能上有哪些差异？

吕学庆：在今年 8 月份的时候我们将 G3 的生产切换至我们自己的工厂，主要生产 G3i 这一车型。相比过去的代工厂生产，我们扩大了生产规模、提高了生产效率。目前就 G3i 这款车型而言，我们利润已经有所提高。

何小鹏：关于 XPILOT 3.5 与 XPILOT 4.0 的功能差异，在这里我们不会详谈。明年的合适机会我们会详细谈一谈。大体来说，XPILOT 3.5 增加了城市 NGP，但它涵盖的城市数量有限，毕竟城市的道路种类很多，比如一级公路、二级公路等等。在 XPILOT 3.5 只支持部分城市、部分级别的道路。但在 XPILOT 4.0 中，我们期望它能支持中国、欧洲更多的道路、更多的城市，并且 XPILOT 4.0 的嵌入式、感知、算力平台都有相当大的升级。我们相信这是两套既有继承又有演进的自动驾驶平台。

瑞士信贷分析师 Bin Wang：第一个问题关于毛利率的变化。能否请管理层细分毛利率上升的原因？多少来自软件接受率的提高？多少来自产品组合的改善？多少来自规模效应带来的成本节约？

第二个问题，小鹏马上会进入 800 伏的高压充电系统，目前的充电系统大约在 350 伏至 380 伏，小鹏是否需要重建充电系统？其中涉及的成本会有多少？

吕学庆：我来回答第一个问题。环比毛利率上涨的主要贡献来自于产品组合的改善。在今年的第二季度，小鹏 P7 销量占总销量的 66% 左右，而在第三季度这一数字上涨至 77% 左右。其他因素还包括我们生产规模的扩大、生产效率的提升，因为目前我们已经可以在自己的工厂进行生产了。但是，我们也面临着原材料成本的上涨、芯片短缺等诸多问题，这些因素都对我们的毛利率产生负面影响。

何小鹏：我来回答第二个问题。从 G9 开始到后面的车型，我们都会逐步引入 800 伏的充电系统。关于充电桩，目前是 180 千瓦，在明年二季度我们会升级到 360 千瓦，未来则会升级到 480 千瓦。这是一个递进的发展方式，只有在更新的站点我们会使用 360 千瓦甚至未来 480 千瓦的充电桩。我们相信在这种体系中不会存在明显浪费，我们会通过不断地建设站点来使用最新的充电体系。

瑞士信贷分析师 Bin Wang：旧的充电桩会继续使用，不再更新，同时还会建新的充电桩？

何小鹏：是的。在同一个站中会有多个超充桩。在新的充电桩中我们也会按新的标准来做。

德意志银行分析师 Edison Yu：对于欧洲市场管理层能否给出展望？如长期预期销量、目标市场份额等。

顾宏地：首先，我想强调一点，目前小鹏在欧洲的主要发展目标是能力建设、构建充电网络以及提高当地民众的品牌意识。短期来看，我们暂不关注具体销量。而从长期来讲，或许多年之后，当小鹏成长为全球品牌之后，我们希望一半的销量可以来自海外市场，这是我们的长期目标之一，也是我们努力的方向。

瑞银集团分析师 Paul Gong：我的第一个问题有关自动驾驶的可升级性。从 XPILOT 3.0 到 XPILOT 3.5 存在硬件的不兼容，因为硬件无法升级。那么从 XPILOT 3.5 到 XPILOT 4.0 会涉及硬件的升级吗？

何小鹏：我们认为是不可升级的。因为核心的算力与感知的变化导致整个变电器都进行了重新设计，也造成了体系的不一样。新的体系中我们软件依托的结构全部发生了变化，虽然只是功能做了增强，但为了给将来打下基础，我们针对之前的 ACC、LCC，现在的 APA，我们都进行了更新，所以这其中是有很多不同的。

瑞银集团分析师 Paul Gong：第二个问题关于挪威的运行。G3 在挪威已经上市一年多了，P7 则是上个月开始销售。考虑到中国的成本优势以及小鹏汽车智能化的程度，是什么因素制约了小鹏在挪威的销量？

何小鹏：在我们的国际化策略中，我们一开始的目标是在 2020 年至 2022 年，我们花三年的时间打下国际化的基础。这个基础包括硬件的研发、安全与数据的保护、软件的研发、智能化软件的研发以及国际化团队的建设、组织体系的改变等一系列的事情。我们今天在挪威等多个国家最主要的不是以销量为导向，而是以打下产品、技术、组织为导向，这可以使我们在 2023 年至 2025 年这三年中生产出的车可以支持在中国、欧洲甚至更多国家的安全标准与数据标准，届时我们将拥有更大的能力来进行交付，确保整体政策的逻辑体系是正确的。这是目前我们的整体国际化策略。

摩根大通分析师 Nick Lai：第一个问题有关毛利。三季度表现优异，到四季度以及明年上半年，P5 与 P7 的毛利相比有一定差距，如果卖更多 P5 与 G3，整体毛利是否会受影响？第二个问题有关 G9 的销量。在明年下半年 G9 产量增大后，如何看待 G9 的与竞品的销量，如蔚来的 ES8 等。

吕学庆：相比今年二季度，三季度毛利上涨的主要原因在于 P7 销量的增加。明年一季度我们会交付 P5，G3 与 G3i 的产量也会有所提升，P7 的销量会从一定程度上受到影响，但未来随着我们推出 G9 等新车型，我们还是认为毛利会有一定上涨。短期来看，随着产品销售组合的改变，毛利可能会受到影响；但步入明年，我们相信随着更多新产品的推出，毛利会逐步恢复。

顾宏地：对于 G9 的销量，在这里我不做过多预测，但我们相信 G9 的销量会比肩我们的热销产品。原因如下：首先，G9 的定位、大小更类似蔚来 ES6；其次，G9 发售的同时也会配置更高级的自动驾驶技术以及充电技术等等。综上，我们认为 G9 会是小鹏科技含量最高的一款产品，配备引人瞩目的外形设计、前沿的基础设施，对此我们非常有信心。另外，G9 这款车型也是为了适应国际市场而推出，所以这款车不仅会在中国市场发售，同时也会在全球市场，特别是欧洲市场推出。

总的来说，我们认为 G9 会是小鹏汽车非常重要的一款产品。