小鹏汽车第三季度交付 25666 辆同比增长 199.2%，营收 57.2 亿元远超预期

IT之家 11 月 23 日消息，小鹏汽车今日公布了最新财报。财报显示，小鹏第三季度营收 57.2 亿元人民币，对比分析师预估为 52.1 亿元人民币，而且小鹏汽车预计第四季度营收 71 亿元人民币至 75 亿元人民币。

销量方面，小鹏汽车透露 2021 年 Q3 总交付量 25666 台，较 2020 年同期 8578 辆上升 199.2%。此外，2021 年 Q3 小鹏 P7 交付量 19731 辆，该数据为季度新高并较第二季度 11522 辆上升 71.2%。

小鹏汽车指出，尽管面临半导体短缺的挑战，但他们仍在第三季度实现了强劲的增长势头。随着毛利率的进一步提高，他们创纪录的交付量推动第三季度收入同比大幅增长 187.4％。

小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏称：第三季度我们的增长再创纪录，是中国造车新势力中汽车交付量最高的。这一出色的表现证明市场认可我们自主研发软硬件所带来的差异化价值。他还表示：

我们将继续推进全栈自研技术的清晰发展蓝图，将高性能智能产品带给更广泛的客户群体。我们的领先技术，将在即将推出的城市 NGP 中得到进一步展示。我们在 NGP 中取得的稳固进展，令我们对探索未来出行方式（例如 Robotaxi）充满信心。展望未来，小鹏汽车将继续开拓创新，创造颠覆性的进步，重新定义中国汽车行业，探索科技，引领未来出行变革。

小鹏汽车名誉副董事长兼总裁顾宏地博士表示：

虽然面临半导体短缺的挑战，我们仍在第三季度呈现强劲的增长势头。我们第三季度的交付数量接近 2020 年全年的交付总量，年初至今的交付量是去年全年交付量的两倍多。我们的交付量再创新高，推动第三季度收入同比大幅增长 187.4%，毛利率进一步上升。

公布财报后，小鹏汽车盘前一路上涨，截止IT之家发稿，小鹏汽车盘前涨幅来到了 3.86%。