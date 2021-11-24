SpaceX 将发射 NASA 航天器：主动与一颗小行星相撞

北京时间 11 月 24 日早间消息，据报道，埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下的航天企业 SpaceX 将在本周三凌晨为美国宇航局（NASA）进行一项前所未有的行星防御任务，该公司将发射一个隶属于 NASA 的航天器，后者在飞行途中将故意撞向一颗小行星。

NASA 的发射服务项目高级主管奥马尔・贝兹（Omar Baez）在新闻发布会上表示：“我们将撞向一颗小行星，我不能相信我们正在做这样的事情。”

这次任务的名称为双小行星重定向测试，简称 DART 任务，NASA 科学任务局副局长托马斯・祖尔布亨（Thomas Zurbuchen）表示，航天局正在试图学习如何防御即将来到 地球的威胁。他说道：“请大家放心，我们即将撞击的那个小行星现在还没有对地球构成威胁。”

虽然这项任务是在测试一种行星防御的方法，但祖尔布亨强调，NASA 并没有意识到对地球的任何近期风险。太空中有数十亿颗小行星和彗星围绕太阳运行，但在很长一段时间内，只有少数小行星和彗星有机会撞击地球。祖尔布亨称：“在我们今天知道的所有近地天体中，没有一个能在 100 年左右的时间里可以对地球形成威胁。”

SpaceX 公司将用猎鹰 9 号（Falcon 9）火箭从加州范登堡空军基地执行 DART 任务，升空时间从美国东部时间周三凌晨 1:20 开始。

DART 是一个重量为 610 千克的航天器，它将花费 10 个月的时间前往一对小行星，这对小行星被命名为 Didymos 和 Dimorphos。马里兰州的约翰・霍普金斯应用物理实验室建造了 DART，而太空公司 Redwire 提供了航天器的导航系统和太阳能电池组，将为其提供动力。

本次任务的目标是让 DART 航天器以大约每小时 15,000 英里的速度撞击这两颗小行星中较小的那颗，也就是 Dimorphos，并观察撞击将如何改变小行星的运行轨迹。

在体积方面，Dimorphos 小行星大约有吉萨大金字塔那么大，而 Didymos 小行星的直径比纽约市世贸中心一号楼的高度还要宽。在航天器到达小行星之后，在它撞上 Dimorphos 之前，DART 航天器将启动一个小型立方体卫星来拍摄撞击事件的照片。

DART 一共花费了 NASA 3.3 亿美元的资金，2019 年的时候 SpaceX 为这项发射任务赢得了 6900 万美元的合同。这不仅是 NASA 的首次行星防御任务，而且 DART 任务也是 SpaceX 首次向另一个行星体发射航天器。

SpaceX 民用卫星任务主管朱莉安娜・谢曼（Julianna Scheiman）在新闻发布会上表示：“这的确是我们执行过的最酷的任务。感谢你们所有人使 SpaceX 成为一个极其重要的行星防御任务的一部分。”

上周五，为了给这次任务做准备，SpaceX 公司对其猎鹰 9 号火箭进行了试射。