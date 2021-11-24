因为货币快速贬值，苹果公司暂停在土耳其销售产品

11 月 24 日消息，随着土耳其货币加速贬值，苹果公司暂时停止了在土耳其的产品销售。
目前，苹果公司官方在线商店在土耳其虽然仍在运营，但由于货币波动，目前无法将任何设备添加到购物车或购买。
土耳其里拉目前大约相当于 0.078 美元，今年已经贬值近 40%，仅上周就贬值 20%。在过去的一年里，里拉兑美元汇率下跌了 45%。
目前还没有关于苹果何时恢复在土耳其销售的消息，但通胀率接近 20%，而且土耳其总统埃尔多安拒绝加息，下滑可能会继续。
11 月 24 日消息，随着土耳其货币加速贬值，苹果公司暂时停止了在土耳其的产品销售。
目前，苹果公司官方在线商店在土耳其虽然仍在运营，但由于货币波动，目前无法将任何设备添加到购物车或购买。
土耳其里拉目前大约相当于 0.078 美元，今年已经贬值近 40%，仅上周就贬值 20%。在过去的一年里，里拉兑美元汇率下跌了 45%。
目前还没有关于苹果何时恢复在土耳其销售的消息，但通胀率接近 20%，而且土耳其总统埃尔多安拒绝加息，下滑可能会继续。
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