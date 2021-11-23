360 周鸿祎：特斯拉云服务中断影响有限，若遭黑客攻击将威胁人身安全

近日，世界各地多位特斯拉车主在推特上发文称，他们无法将手机与他们的车辆链接，在某些情况下，甚至无法启动汽车，其中提到一个“500 内部服务器错误”。

11 月 22 日，360 公司董事长周鸿祎就特斯拉云服务中断评论称：此事说明，智能网联汽车必须连接到车企的云端服务器，通过不断上传行驶状态数据，接受远程指令来驱动。此次，车主打不开车门影响可能不大，但如果遭黑客组织网络攻击，就可能威胁行车安全、人身安全。据统计，2020 年，将近 1/3 的汽车网络攻击事件是通过云端服务器发起的。

事实上，这已不是特斯拉首次出现这样的问题，去年 9 月，特斯拉也曾遭遇全球性宕机，有车主因为无法用手机连接汽车而被困。就此，马斯克回应称，“看起来我们可能不小心增加了网络流量的冗长。我们将采取措施确保这种情况不再发生。”

周鸿祎日前在公开演讲中表示，数字时代面临的已经不再是简单的安全问题，而是升级为大数据安全、云安全、物联网安全、新终端安全、网络通信安全、供应链安全、应用安全等复杂的七大安全挑战。他以 360 发现的奔驰公司 19 个漏洞为例认为，通过奔驰公司的服务器，可以把 2016 年以后出厂的 600 多万辆遍布全世界的汽车远程启停、远程开关车门、远程熄火，如果这个问题不能得到修复，危害将极其巨大。

目前，360 也是投身造车的互联网巨头之一，截至今年 10 月 27 日，360 集团连续两轮入股哪吒汽车，投资总金额共计 29 亿元，合计持有哪吒汽车 16.5940% 股权，成为哪吒汽车除管理团队外的第一大股东。360 拟以智能网联汽车安全作为基石，将自身在网络安全、智能硬件安全、车联网安全等领域的积累和经验赋能哪吒汽车。