微信：加强娱乐明星网上信息规范工作，涉及明星艺人控评、八卦、爆料等内容的账号将无法创建

IT之家 11 月 24 日消息，今日上午，微信官方发布《关于加强娱乐明星网上信息规范工作的公告》称，中央网信办近日发布通知从严把关内容导向、规范信息呈现、加强账号管理、强化舆情监测处置 4 个方面提出了 15 条具体措施，为深入治理娱乐圈生态和网络环境提供了指引。

公告指出，非理性追星、流量至上、低俗炒作、“饭圈”乱象等不良内容严重扰乱了正常的传播秩序，微信平台将按照《通知》要求，进一步规范娱乐明星信息的网上呈现。在账号注册、认证、管理、信息发布、处置等环节，微信平台已经建立了严格的风险防范机制，进一步完善了明星、经纪公司（工作室）、MCN 机构等主体申请入驻微信公众号、视频号的规则，根据《微信视频号运营规范》，涉及明星艺人的打投、集资、控评、八卦、爆料等相关内容的账号将无法创建，从源头上规范了明星网上信息。

微信表示，同时也将继续主动引导账号主体规范运营行为，鼓励广大用户创作积极健康、符合主流价值观的内容，对发布低俗绯闻炒作、虚假不实爆料、诱导非理性追星等内容的不良账号进行从严处理。

IT之家了解到，微信称接下来将持续提升管理能力，通过用户举报、技术审核和人工巡查等方式加强平台内容生态治理成效。也欢迎大家积极监督，提供线索，一起共同维护清朗和谐的网络环境。