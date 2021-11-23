微信、支付宝和京东 App 参与：云南发放 1 亿元“彩云消费券”与 1 亿元“彩云购车补”

IT之家 11 月 23 日消息，云南省政府新闻办公室今日在昆明召开新闻发布会，宣布将于 11 月 27 日起举办“云集好物 年终聚惠”系列促消费活动，该活动将发放 1 亿元“彩云消费券”、1 亿元“彩云购车补”以及举办“千金冲刺”销售竞赛等。

IT之家了解到，此项活动计划投入 1 亿元资金，于 2021 年 11 月 27 日起在全云南省范围内分期发放，覆盖电商、商超百货、餐饮、中西药、家电家居、通讯器材、成品油、家政等行业。

官方介绍称，“彩云消费券”活动计划投入 1 亿元资金。消费者可通过“一部手机逛商圈”微信小程序、支付宝 App 和京东 App 领取消费券，并可在领券平台上参加活动的商户使用。

据称，参加活动企业为云南省内主要商贸流通企业，可在全省 309 家知名企业的 8461 个门店使用，覆盖商超百货、餐饮、中西药、家电家居、通讯器材、成品油、汽车、家政等企业 21000 多户线上线下门店。

值得一提的是，消费券分为专项消费券及通用消费券两种，专项消费券主要有瑞丽消费券、家政消费券、家电消费券以及企业成品油消费券，通用券为除专用券以外的消费券。

通用消费券包括：券面金额为 10 元券，消费 50 元可用一张；券面金额为 25 元券，消费 100 元可用一张；券面金额为 80 元券，消费 300 元可用一张。

专项消费券券面包括：家电券，券面金额为 100 元券，消费 1000 元可用一张；券面金额为 300 元券，消费 2500 元可用一张；券面金额为 500 元券，消费 4000 元可用一张；家政券，券面金额为 10 元券，消费 100 元以上可用一张；企业加油券，由成品油流通企业自行设置，通过支付宝 App 领取，可与通用券叠加使用。

专项消费券及通用消费券均可通过通过“一部手机逛商圈”微信小程序、支付宝 App 和京东 App 领取。预计将通过三个平台发放 273.8 万张消费券。

为了消费者更加方便快捷的使用消费券、满足喜欢网购群体的购物需求，专门设置了可网购使用的消费券，消费者可通过京东 App 领取“彩云消费券”并在京东平台上报名参加活动的店铺中购物、使用消费券。

“彩云购车补”汽车促销活动也计划投入 1 亿元资金，于 2021 年 12 月初，在全省范围内参加活动的汽车销售企业开展。消费者凭购车发票、购置税凭证等相关证明材料，在“一部手机逛商圈”微信小程序线上申领补贴。

补贴对象为在参加活动汽车销售企业购买全新 7 座及以下小型客车 (含新能源汽车) 的省内个人消费者。

补贴标准为：按购车价格 (机动车销售统一发票含税价) 的 10% 金额对消费者进行补贴，每位消费者可享受 1 辆车、最高不超过 3 万元的补贴。

此外，云南全省限额以上批发、零售企业将开展“千企冲刺”销售竞赛活动。销售竞赛对第四季度商品零售额同比增速较第三季度同比增速提高 5 个百分点 (含 5 个百分点) 以上的限额以上批发、零售企业，综合考虑零售规模及增长情况，择优给予奖励。