马斯克：亲自驾驶了搭载 FSD Beta 10.5 的特斯拉汽车，全程无需人工接管

马斯克于本周二发推特称，他“昨日晚间”在德州奥斯丁附近驾驶特斯拉，使用 FSD Beta 10.5 完全自动驾驶功能，并且随机在地图上选了几条路线。在 FSD 功能的操作下，车辆行驶稳定，全程无需人工接管。马斯克还强调，这些路线没有高精地图支持，甚至连特斯拉车辆都是第一次行驶。

在互联网上，我们见到过许多特斯拉车主高调分享的 FSD 测试版体验视频片段。一些剪辑显示驾驶辅助系统能够自信地处理复杂的驾驶场景，但也有许多剪辑描绘了汽车漂移到错误的车道、或犯下其它严重的错误。也许规模的不断扩大及油管与推特上相关测试视频的增多，让 FSD 越来越受关注，甚至有不少人以为 FSD 就是马斯克所说的那样是拥有 L5 级别自动驾驶能力的套件。虽然马斯克也警告过，目前测试版本的 FSD 仍需要人工干预，但还是有特斯拉车主信以为真，竟在行驶过程中放手让汽车完全自主行驶。

而且，在 11 月 3 号的时候，一辆处于 FSD 测试模式的特斯拉 Model Y 车型，于洛杉矶东南部城市 Brea 发生了一起交通事故，车子受损严重，庆幸的是无人在事故中受伤。

从推出至今，该公司已推出并撤回了几版本该更早推出的系统软件更新，但期间显然还有不少软件错误未得到及时修复。高级自动驾驶技术的成熟，尤其是大规模商业化应用，需要技术栈中软硬件各环节的有效支撑和落地。虽然该功能被称为完全自动驾驶，但它仍然需要高水平的监督，可以说没有这种监督是相当危险的。正如特斯拉所意识到的，公众对这项技术的认知存在局限性及过度的依赖可能会产生严重的后果。