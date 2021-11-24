B站就“自动续费提前三天扣款”回应：马上改，上海市消保委表示肯定

IT之家 11 月 24 日消息，上海市消保委昨天发布了《我们扒了 12 款 App 自动续费扣费期限，发现有家竟然提前 3 天扣费？！丨消保委监督》的微信文章，文中提及的大多数 App 关于付费会员自动续费的扣费期限设置在会期到期前 1 天，而上海宽娱数码科技有限公司（哔哩哔哩）提前 3 天就扣费。

据上海市消保委公众号消息，今天，上海市消保委就收到了哔哩哔哩就“自动续费提前 3 天扣款”的回应，公司表示非常重视，第一时间进行自查自纠，并将马上着手进行优化，将自动续费期限调整为“提前 24 小时和到期后扣款”。

上海市消保委对哔哩哔哩的快速反应和积极态度表示肯定，希望哔哩哔哩相关优化措施尽早上线，上海市消保委将持续跟进关注。

IT之家了解到，上海消保委在昨天的文章中称，大部分 App 自动续费扣费时间节点设置在到期前 1 天，消费者只要在到期前 1 天手动操作取消。但是也有少量 App 的扣费时间节点较为模糊，更有个别 App （B站）竟然提前 3 天就扣费了。

上海市消保委认为，付费会员制其实是各大平台建立与消费者之间强关系的一种商业模式。实现盈利的前提不外乎两点，除了会员数量多多益善外，就是会员会期的持续性。然而，部分平台并没有从提供优质服务和体验角度增加会员粘性，反而总是算计如何给会员套上枷锁。前期使用一些小套路让消费者“被自动续费”，后期设置提前扣费、甚至超前扣费，利用会员的粗心大意赚取“记忆税”，从而完成禁锢会员的最后和关键的一个环节。很多消费者因为追一部剧 、看一部电影、或者不小心而付费成为会员，本质上属于“会员月卡族”，也并没有成为长期会员的意愿。提前 3 天就扣费的做法一定程度上违反了自愿公平原则，也缩短了消费者选择周期，致使很多消费者“会员到期时再去取消也来得及”的想法难以实现。