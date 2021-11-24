红魔游戏手机 7 通过蓝牙认证：消息称将搭载高通骁龙 8 Gen1，有望在近期发布

IT之家 11 月 24 日消息，此前据数码博主 @数码闲聊站 爆料称，红魔 7 系列游戏手机（NX679J）已入网，黑鲨 5 系列也已备案，两款游戏手机均搭载高通新一代骁龙处理器，拥有大电池与百瓦快充。

现有网友发现，NX679J 已经拿到了蓝牙 SIG 认证，支持蓝牙 5.2，预计将会在近期发布。

IT之家曾报道，今日还有消息称，12 月将至少会有四款全新的骁龙 8 Gen1 旗舰手机发布，除了已经预热的联想 MOTO、小米外可能还会有其他厂商的机型。