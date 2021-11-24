云米第三季度营收 10.6 亿元，同比下滑 28.9%

11 月 24 日晚间消息，云米（Nasdaq:VIOT）今日发布了截至 9 月 30 日的 2021 年第三季度财报，净营收为人民币 10.565 亿元（约合 1.640 亿美元），而上年同期为人民币 14.867 亿元。归于普通股股东的净亏损为人民币 2930 万元（约合 450 万美元），与上年同期净利润为人民币 3490 万元。不按美国通用会计准则，归于普通股股东的净亏损为人民币 2220 万元（约合 340 万美元），而上年同期净利润为人民币 5740 万元。

第三季度运营业绩：

云米家庭用户数量达到约 630 万，而截至 2021 年第二季度末约为 590 万，截至 2020 年第三季度末约为 460 万。

至少拥有两款联网产品的家庭用户比例为 21.1%，而截至 2021 年第二季度末为 20.7%，截至 2020 年第三季度末约为 19.5%。

第三季度财务业绩：

净营收为人民币 10.565 亿元（约合 1.640 亿美元），而上年同期为人民币 14.867 亿元。

毛利润为人民币 2.397 亿元（约合 3720 万美元），而上年同期为人民币 2.543 亿元。毛利率为 22.7%，而上年同期为 17.1%。

整体运营开支为人民币 2.930 亿元（约合 4510 万美元），与上年同期的人民币 2.264 亿元相比增长 28.2%。

研发开支为人民币 8220 万元（约合 1280 万美元），与上年同期的人民币 5270 万元相比增长 56.1%。

销售和营销开支为人民币 1.834 亿元（约合 2850 万美元），与上年同期的人民币 1.522 亿元相比增长 20.4%。

总务和行政支出为人民币 2470 万元（约合 380 万美元），与上年同期的人民币 2140 万元相比增长 15.2%。

运营亏损人民币 3870 万元（约合 600 万美元），而上年同期运营利润为人民币 3640 万元。运营亏损主要是由于研发费用、总务和行政开支的增加。

不按美国通用会计准则，运营利亏损人民币 3160 万元（约合 490 万美元），而上年同期运营利润为人民币 5890 万元。

归于普通股股东的净亏损为人民币 2930 万元（约合 450 万美元），与上年同期净利润为人民币 3490 万元。

不按美国通用会计准则，归于普通股股东的净亏损为人民币 2220 万元（约合 340 万美元），而上年同期净利润为人民币 5740 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，云米持有的现金和现金等价物总计为人民币 7.717 亿元（约合 1.198 亿美元），限制性现金为人民币 2560 万元（约合 400 万美元），短期存款为人民币 6700 万元（约合 1040 万美元），短期投资人民币 4.635 亿元（约合 7190 万美元）。

业绩展望：

云米预计，2021 年第四季度净营收将达到人民币 12 亿元至 13 亿元。

电话会议：

云米管理团队将于美国东部时间 2021 年 11 月 24 日上午 7 点 300 分（北京/香港时间 11 月 24 日晚上 8 点 30 分）召开电话会议，云米网站投资者关系频道 http://ir.viomi.com 将对电话会议进行直播，并提供录音。