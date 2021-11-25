中部首个“星火・链网”骨干节点（汉阳）正式启动建设

IT之家 11 月 25 日消息，据中国信通院消息，在 11 月 19 日-21 日召开的 2021 中国 5G + 工业互联网大会上，中部首个“星火・链网”骨干节点（汉阳）建设仪式启动，各方将在汉阳推动“星火・链网”骨干节点落地建设。

中国信通院表示，作为国家区块链与工业互联网新型融合基础设施，“星火・链网”基于现有国家顶级节点，以工业互联网为主要场景，以标识这一重要数字资源为基础，以区块链技术为自主创新，并将与芯片技术、人工智能结合发展的融合型基础设施。

IT之家了解到，中国信通院作为“星火・链网”的牵头建设单位，将支撑汉阳骨干节点与超级节点主链完成测试和接入，为周边地区或行业产业提供区块链应用和服务。

据介绍，“星火・链网”建设策略及治理模式开放，面向全球提供服务，2020 年 8 月正式启动部署。2021 年 8 月 3 日，中国信通院正式发布了“星火・链网”底层区块链系统（BIF-Core），标志“星火・链网”主链正式启动运行并开始向全球进行服务。

“星火・链网”骨干节点是整个“星火・链网”双层体系架构中锚定对接超级节点主链与行业/区域链的一类关键角色，目前采用产业力量主导的“开放生态建设”原则和发展模式。