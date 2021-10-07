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微软将发布基于区块链的数字身份系统

2021/10/7 15:43:34 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 7 日消息 早在 2018 年，微软就宣布，它正在致力于通过区块链等分散技术创建数字身份。该技术是向所有人提供一个数字“自有身份”，以私人和安全的方式存储有关他们的所有信息，并让所有者完全控制他们的数据的使用方式。

在经过了几年的开发后，微软于 2021 年 4 月宣布了一项 Microsoft Azure Active Directory 可验证凭据的公开预览版，该预览版确立了一些去中心化的身份系统的标准。

今天，微软宣布，它将开始迈向完整的区块链数字身份系统的下一阶段。完整的区块链数字身份系统将包含两套标准。其中之一是与去中心化社区建立伙伴关系，商定一套由所有相关方支持的标准。另一个是根据与社区商定的标准，开发并发布第一个普遍可用的数字身份服务版本

微软还概述了五项原则，这五项原则在其计划的这一阶段至关重要。对于最终用户而言，这意味着身份系统应提供以下功能：

  • 安全、可靠、值得信赖

  • 隐私保护和自主控制

  • 包容性、公平性和易用性

  • 可监督

  • 对环境负责

IT之家了解到，微软已承诺，该系统不会鼓励任何非法活动，并将遵守所有适用法律。它将建立在非专利标准和技术的基础上，以便所有人都能访问，用户安全和隐私将处于最前沿。微软计划在未来几周内分享其在这一领域工作的更多细节。

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关键词：微软区块链

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