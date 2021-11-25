Sensor Tower：抖音和 TikTok 全球累计安装量已超 30 亿次

IT之家 11 月 25 日消息，今日上午，Sensor Tower 发布报告称，目前 TikTok 和抖音在全球 App Store 和 Google Play 的累计安装量已超过 30 亿次。

报告指出，与 TikTok 和抖音相关的应用已超过 900 个，其中三分之二是在 2020 年 1 月之后发布。

2020 年，在全球 App Store 和 Google Play 上约有 400 款应用与 TikTok 和抖音相关，是 2019 年的 2 倍之多。今年前 10 个月，仅 200 款新应用上线，相当于 2019 年的规模。

▲ 图自 Sensor Tower，下同

截至目前，TikTok 和抖音在全球 App Store 和 Google Play 的总安装量约 33 亿次。与之相关的应用达到 900 多款，占全球 App Store 和 Google Play 应用总数的 40%。

IT之家了解到，Sensor Tower 表示，在与 TikTok 和抖音相关的应用中，49% 的应用集中视频下载类别，即让用户将平台上的视频下载到自己的设备中。这类应用增长的原因可能是 TikTok 用户希望将内容转发到其他社交媒体，以及在移动设备上保留这些内容。另一类应用提供了关于粉丝和话题标签的分析，以及增加粉丝数量和互动的功能，这类应用占 TikTok 相关应用总数的 21%。另外约 6% 的相关应用是 TikTok 和抖音的竞争对手，这类应用以替代品的形象出现，以期吸引用户的关注。包括印度短视频平台 Josh，该应用在 TikTok 从印度应用商店下架后不久推出。

需要注意的是，Sensor Tower 下载量数据仅统计 App Store 或 Google Play 账号首次安装，同一个账号在不同或相同设备的多次安装不重复统计。下载量数据已合并同一个应用的多个版本，如 Facebook 和 Facebook Lite。