荣耀智慧屏 X2 43 英寸开启预售：开关机无广告，到手价 1499 元

IT之家 11 月 25 日消息，今年 9 月荣耀推出了荣耀智慧屏 X2，提供 43 英寸、55 英寸、65 英寸三种款式，其中 55 英寸、65 英寸款已于本月初开售，今天 43 英寸也已经在荣耀商城开启订金预售。

荣耀智慧屏 X2 43 英寸官方售价 1799 元，参与预售可享 100 元订金抵 400 元活动，到手价 1499 元，同时，预订用户还可获赠一款荣耀半入耳耳机。

IT之家了解到，荣耀智慧屏 X2 采用极窄边框的设计，支持 4K UHD 分辨率，配备了 10.7 亿色广色域全彩屏，覆盖 92% DCI-P3 色域，同时 X2 拥有支持杜比和 DRS 双解码的独立大音腔，通过专业音效算法调教，带来了环绕立体的“家庭影院级”效果。此外，荣耀智慧屏 X2 通过了德国莱茵 TüV 无频闪大屏护眼专项认证。

荣耀从 2019 年推出智慧屏初代产品开始，就坚持无开关机广告的商业逻辑，荣耀智慧屏 X2 也不例外，待机开机 1 秒钟，关机开机 2 秒钟。

除此之外，该机还搭载高速双频 WLAN 芯片，配合 2*2 MIMO 天线、2.4GHz/5GHz 双频并发传输能力以及自研的 Cast + 投屏协议，可将投屏延时降低 60% 以上，支持最高 4K HDR10 手机本地视频无线投屏，而且还有 PC 投大屏功能。

内容方面，荣耀智慧屏 X2 聚合了华为视频、芒果 TV、优酷、腾讯视频四大平台资源，并支持 K 歌模式、儿童模式。