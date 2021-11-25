中兴 Axon 30 Ultra 航天版发布：业界首发 18GB + 1TB，售价 6998 元

IT之家 11 月 25 日消息，今天下午中兴终端举行了新品发布会，会上正式发布了中兴 Axon 30 Ultra 航天版，中兴通讯副总裁、中兴终端事业部中国区产品总经理张雷称，以中兴的科技力量，致敬太空探索精神，致敬中国航天英雄。

IT之家了解到，中兴 Axon 30Ultra 航天版是业界第一款 18GB+1TB 超大内存手机，这点在后置相机模块的字样上有所体现，此外，该机机身背面印有 taikonaut（中国航天员）标志，官方称之为 Taikonaut 专属设计，以此致敬中国航天英雄。

中兴 Axon 30Ultra 航天版还拥有专属礼盒：多层丝印的透明磨砂封套，以极简的风格展现了空间站环绕地球的运行轨道，用充满科幻感的斜条纹勾勒出中国宇航员首次出舱的太空经典时刻。包装中还特别附赠了非常时尚的 ZTE LiveBuds Pro 蓝牙耳机，支持主动降噪，立体声音质。此外，还特别准备了航空碳纤维素皮的保护壳。

其它方面，中兴 Axon 30Ultra 航天版跟普通版相同，搭载高通骁龙 888 处理器，采用 6.67 英寸 AMOLED 柔性曲面屏，支持 FHD + 分辨率、HDR 10+，以及 144Hz 超高刷新率 + 300Hz 触控采样率，搭载 Trinity 三主摄四阵列的影像系统，内置 4600mAh 电池 ，支持 66W 快充。

中兴 Axon 30 Ultra 航天版售价 6998 元，发售时间暂未公布，作为对比，中兴 Axon 30 Ultra 16GB+1TB 的版本售价 6666 元。