2198 元，中兴远航 20 Pro 发布：天玑 720/5100mAh 电池

IT之家 11 月 25 日消息，今日中兴正式发布了远航 20 Pro 5G 手机。该产品采用轻薄大电池设计，内置 5100mAh 电池，支持 66W 快充，售价 2198 元。

这款手机搭载联发科天玑 720 处理器，支持 NSA/SA 双模 5G 和 Sub-6GHz 频段。这款芯片拥有 2 个 2.0GHz A76 大核，以及 6 个 2.0GHz 小核。此外，手机仅提供 8GB+256GB 存储配置。

中兴远航 20 Pro 正面搭载 6.67 英寸 AMOLED 屏幕，FHD + 分辨率，90Hz 刷新率，10bit 色彩。屏幕触控采样率达到了 360Hz，支持 DCI-P3 色域，支持 HDR10 视频播放。手机前摄居中，开孔较小，不影响观感。这块屏幕还具有美国 UL 护眼认证，支持无级调光、自动滤蓝光，同时提供黑白阅读模式。

影像方面，中兴远航 20 Pro 搭载 6400 万像素主摄，同时配备 120° 广角镜头 + 3cm 微距镜头。手机前摄为 1600 万像素，具有美颜功能。

通信方面，中兴远航 20 Pro 搭载了超级天线 3.0，手机信号更稳、下载更快、网络更智能。还具有防抱死天线系统，令手机无论怎么握持都不影响天线信号，360° 无死角；SRS 四天线轮发，下载速度提升 30%；此外，还支持智能选网无缝三切功能。

这款手机支持 4G+5G+WiFi 三通道网络加速，具有中兴独有的网络“极速模式”。

IT之家了解到，这款手机提供青墨、晨曦两种配色，精致圆润，摄像头凸起不明显，厚 8.3mm，重 190g。手机搭载 5100mAh 电池，15 分钟即可充电 50%。