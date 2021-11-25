消息称三星 Galaxy Note 系列正式退出历史舞台，年底停产

IT之家 11 月 25 日消息，此前有消息称，虽然三星今年不会推出新款 Note 系列旗舰，但将会在明年回归。

韩媒 ETnews 今日报道，三星已决定将 Galaxy Note 系列正式撤下历史舞台，在售机型年底停产，Note 系列确认被排除在 2022 年度生产计划之外；该系列设计概念将融入 Galaxy S Ultra 中，以增加可折叠手机的产量并计划用 Fold 系列取代 Note 定位。

据称，三星电子生产了大约 320 万部 Galaxy Note 20，今年，但此前已通过将 S Pen 加入到 Galaxy S21 Ultra 和 Galaxy Z Fold 3 中淡化 Note 系列，内置触控笔的 Galaxy Note 系列需求也可以由此得到满足。

不过，从明年开始，三星将不再以 Galaxy Note 的名义生产任何产品。相反，在今年上半年发布的三款 Galaxy S 系列中，“Ultra”机型很可能会接替 Galaxy Note 系列的产品理念。

IT之家了解到，今年早些时候，三星电子通过为 Galaxy S21 Ultra 引入 S Pen 手写笔的方式整合了旗下阵容。现有爆料表明，三星将于明年初发布的 S22 Ultra（暂定）不仅准备变换整体产品设计，还准备提供 Note 的笔槽等核心功能。

韩媒指出，三星电子决定停止生产 Galaxy Note 系列的主要原因是折叠屏手机的产量增加。

他们将其解读为，三星决定通过提高工艺产能来稳定折叠屏手机良率并降低成本，从而以此取代下半年的旗舰定位。

此前，三星 2019 年和 2020 年 Galaxy Note 系列出货量分别为 1270 万台和 970 万台，而三星电子明年对 Galaxy Z 系列的年出货目标是 1300 万台，超过 Galaxy Note 系列。