执意登陆火星，马斯克：不知人类何时才能变成跨星球生存物种

IT之家 11 月 25 日消息,今天晚间,特斯拉、 SpaceX 的 CEO 埃隆・马斯克(Elon Musk)在微博发布中英双语内容,表示如果我们能够在火星上自给自足,我们将成为星际公民,但不确定留给我们的时间还有多久。

下面是微博内容

如果我们能够在火星上自给自足,就代表着人类已经通过了宇宙大筛选的条件之一,届时我们将成为星际公民。地球迄今约有 45 亿年历史,但人类尚未成为跨星球生存物种,也不确定留给我们的时间还有多久。

If we are able to make life self-sustaining on Mars, we will have passed one of the greatest filters. That then sets us up to become interstellar. Earth is ~4.5B years old, but life is still not multiplanetary and it is extremely uncertain how much time is left to become so.