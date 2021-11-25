执意登陆火星，马斯克：不知人类何时才能变成跨星球生存物种

IT之家 11 月 25 日消息，今天晚间，特斯拉、 SpaceX 的 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）在微博发布中英双语内容，表示如果我们能够在火星上自给自足，我们将成为星际公民，但不确定留给我们的时间还有多久。

下面是微博内容

如果我们能够在火星上自给自足，就代表着人类已经通过了宇宙大筛选的条件之一，届时我们将成为星际公民。地球迄今约有 45 亿年历史，但人类尚未成为跨星球生存物种，也不确定留给我们的时间还有多久。 If we are able to make life self-sustaining on Mars, we will have passed one of the greatest filters. That then sets us up to become interstellar. Earth is ~4.5B years old, but life is still not multiplanetary and it is extremely uncertain how much time is left to become so.

此前马斯克还解答过他儿子问题，“我们 7000 年后还会不会说英语。我说可能不会了。7000 年前，连一丁点英语的痕迹都没有。”

IT之家获悉，马斯克曾表示，地球正在经历“人口崩溃”，人类需要更多的人口，并通过 SpaceX 将这些人带到火星以“拯救文明”。

马斯克认为，火星上需要更多人类，拯救人类的方法是让它成为多行星物种。人类既要继续在母星上繁衍生息，也要在邻近的红色星球上拓展生存空间。