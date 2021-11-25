起亚推出 2022 款 Niro EV 电动汽车：约 21 万元起，100 kW 快充

IT之家 11 月 25 日消息，根据外媒 electrek 报道，韩国起亚在美国推出了 2022 款 Niro EV 电动汽车。这款车型从外观上进行了大概，车头部分取消了进气格栅，造型更加简约现代。

这款车搭载 150kW 交流电动机，能够输出 201 匹马力，扭矩 395N・m。车辆搭载 64kWh 聚合物锂电池，续航约为 385 公里。该车支持 100kW 直流快充技术，30 分钟即可补充 161 公里续航里程。

2022 款 Niro EV 提供白、蓝、黑、红、灰等多种配色，车头部分具有蓝色条带进行点缀。该车内饰在材料选择上尽量使用环保材质，同时在油漆的选用上也注重环保。

起亚 2022 款 Niro EV 中控屏幕为 10.25 英寸，车内具有智能语音助手系统，同时兼容苹果 CarPlay 以及 Android Auto。此外，该车使用电子仪表盘，简洁清晰；配备 USB 手机充电口以及无线充电功能，支持远程启动、远程解锁等。

IT之家了解到，这款车具有智能驾驶辅助系统，能够检测行人，并提供智能盲区检测功能，在倒车时能够检测周围的车辆，并自动刹车。在驾驶时 ，辅助系统能够提供车道保持功能，车距控制功能等。

起亚 2022 款 Niro EV 电动汽车零售价 39990 美元，在美国补贴后到手价 32490 美元（约 20.76 万元人民币）。