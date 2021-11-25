一顿猛操作，特斯拉 CEO 马斯克少缴近 4 亿美元税款

11 月 25 日消息，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克 (Elon Musk) 已经因行使特斯拉股票期权而面临巨额税单。但在他近段时间的一顿猛操作下，其税单已经从最初的 31 亿美元降至 27 亿美元。

特斯拉股票波动对美国政府、马斯克本人以及这家电动汽车制造商都造成了影响。当股价下跌时，这不仅减少了马斯克在短期内欠美国政府的税款，还降低了他未来出售这些股票时与这些股票相关的潜在纳税总额。今后此类售股也可能不会被加州征税，因为马斯克去年把他的住所搬到了得克萨斯州。

通过在社交媒体上发起民调、行使股票期权，并在公司股价下跌期间出售新认购的股票，促使马斯克应缴纳税收少了近 4 亿美元。在此之前，马斯克曾就其是否应该出售 10% 的特斯拉股票征询粉丝意见。通过行使股票期权，马斯克绕过了更高的税收。

股票期权奖励是一种股权薪酬，员工可以选择在未来以往往远低于其当前交易价格的预定股价购买股票。马斯克以每股 6.24 美元的价格买入了这些股票，然后在本月早些时候股价走低时出售，这确保了他将为这些股票支付更低的税率。不过，马斯克将不得不为“执行价”和股票实际价值之间的差额缴税。

自 9 月以来，特斯拉的股价大幅上涨。该公司公布了强劲的季度业绩，汽车租赁公司赫兹 (Hertz) 表示，已订购 10 万辆特斯拉电动汽车，使马斯克的公司市值超过 1 万亿美元。11 月 4 日，在马斯克根据计划行使期权之前，特斯拉的股价创下了每股 1229.91 美元的历史收盘新高。

据悉，马斯克截至上周五共出售了约 260 万份期权，他需要平均每股缴纳联邦税费 421.59 美元。而如果马斯克在 11 月 4 日特斯拉股价见顶时出售股票，他将不得不为每股支付约 481.51 美元的税费。根据美国众议院 11 月 19 日通过的更严厉法案，2022 年的税单甚至会更多。

11 月 6 日，马斯克询问粉丝是否应该出售 10% 的股票，近 58% 的人投了赞成票。在其大规模套现后，特斯拉股价下跌超过 15%。自那以后，他决定出售数百万份新行使的股票期权，这些期权将于 2022 年 11 月到期，届时将变得一文不值。

根据现行法律，高于行权价格的未来收益将被征收 23.8% 的税，而根据民主党的重建计划，未来的收益将被征收 31.8% 的税。马斯克此前曾指出，当他出售长期持有的股票时，他的税单会更高。分析显示，股价下跌对马斯克的应缴税款产生了重大影响。

根据彭博社亿万富翁指数，马斯克已经是世界首富，净资产超过 3000 亿美元。但他不接受特斯拉的现金工资，有时还说自己现金匮乏。在今年 11 月之前，他很少抛售特斯拉股票。马斯克的大部分资金来自于贷款，并利用自己的股票作为抵押。根据 2020 年 4 月的一份财务申报文件，他大约质押了半数特斯拉股票。

随着马斯克继续行使选择权，如果特斯拉股价下跌，他的税单就会缩水，但该公司的情况更糟。在股价走低的情况下，马斯克的薪酬获得的减税幅度较小。马斯克的期权行使收入每减少 100 万美元，他就可以节省 37 万美元的联邦所得税，而特斯拉则损失了价值 21 万美元的扣除额。

华盛顿税收政策中心高级研究员史蒂夫・罗森塔尔 (Steve Rosenthal) 表示，这种情况可能是为了特斯拉和马斯克的利益而精心策划的。他解释称：“你可以看到，双方联合起来可能会有压低股价的动机，特斯拉可以享受 21% 的减免，而马斯克的减免幅度更是达到 37%。每降低一美元，两方总共可以节省 0.16 美元。”